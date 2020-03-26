Четверг, 26 марта 2020

Калининградский облсуд отменил решение об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного к восьми годам общего режима за хищение. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу суда. Реймер отбывает срок в ИК-8 в Калининградской области.

В феврале Центральный райсуд Калининграда со второго раза удовлетворил ходатайство Реймера об УДО, но прокуратура и ФСИН обжаловали это решение.

Реймер возглавлял ФСИН в 2009-2012 годах. В июне 2017 года Замоскворецкий райсуд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК) и в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 кодекса). Дополнительно суд назначил ему штраф в 800 тысяч рублей.

По таким же обвинениям суд признал виновными бывшего замдиректора ФСИН Николая Криволапова и директора ФГУП “Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН” Виктора Определенова. Криволапову назначили 5 лет 8 месяцев общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а Определенову – 6 лет общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Позже Мосгорсуд в апелляции отменил штрафы для всех троих фигурантов, оставив назначенные им сроки без изменений.

По версии обвинения, Реймер, находясь на посту главы ФСИН, в 2010 году сколотил из своего ближайшего окружения организованную преступную группу. Ее членами стали курировавший вопросы тыла генерал-майор Криволапов, давний знакомый Реймера гендиректор компании “Мета” Николай Мартынов и отставной полковник милиции Определенов. Целью всех их, считало обвинение, являлось незаконное обогащение за счет крупных хищений бюджетных средств, выделенных ФСИН на внедрение в системе исполнения наказаний системы электронного мониторинга поднадзорных лиц.

По мнению СКР, Реймер создал новую внутриведомственную структуру, которой были переданы все контракты по производству электронных браслетов. Изготавливать их планировалось в Жигулевске “на площадях и с использованием специалистов ООО “Мета”. При этом своих разработок у самарской фирмы не было и они выкупили всю техническую документацию и опытные образцы браслетов, уже прошедших испытания в НИИ ФСИН у другого разработчика – пермского ЗАО ИСТ.

При этом тогдашний глава ФСИН лично утвердил цены на браслеты. Следствие посчитало их “заведомо завышенными”. 22 ноября 2010 года по этим ценам был заключен первый договор поставки браслетов тюремному ведомству. Стоимость одного браслета колебалась в нем от 108,5 тысячи до 128 тысяч рублей. В 2011 году контракт с ФГУПом вырос уже до 2,6 миллиарда рублей. При этом, как выяснилось во время расследования, часть изготовленных в Жигулевске браслетов не работала. Стоимость же всей выпущенной продукции была завышена в несколько раз.

После того как схема заработала, в качестве оплаты своих услуг Реймер получил от Мартынова 140 миллионов рублей наличными.

Всего, по версии обвинения, фигуранты в 2010-2012 годах похитили 2,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета для ФСИН на закупку электронных браслетов. Позже Замоскворецкий райсуд взыскал с них эту сумму.

В марте 2015 года фигуранты дела были задержаны. До суда Реймер и Определенов содержались под стражей, в отношении Криволапова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело Мартынова, полностью признавшего свою вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой, было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрел его дело в особом порядке и назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев колонии общего режима, а также штрафа в 500 тысяч рублей.