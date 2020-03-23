Понедельник, 23 марта 2020

О переносе летней Олимпиады в связи с эпидемией коронавируса

На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.

Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание.

А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику.

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