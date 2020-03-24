Вторник, 24 марта 2020

Нельзя было обижать Россию, вот и налетел коронавирус на земную ось, полагает Светлана Хоркина. А враги не унимаются и при помощи журналистского “прозападного оппозиционного дивизиона”, вторит спортсменке министр обороны Шойгу, продолжают чернить наши спецслужбы и нашу армию, якобы причастные к разным неблаговидным поступкам. Что же касается непосредственно пандемии, то злостных нарушителей режима самоизоляции следует сажать на 7 лет – это говорит спикер Володин, внося вместе с главой комитета Госдумы по госстроительству Крашенинниковым соответствующую норму в Уголовный кодекс. Да что сажать, убивать надо таких шайтанов – а это, конечно, Рамзан Кадыров.

Понятное дело, после таких выступлений непосредственно от национального лидера мы могли бы ожидать и более резких высказываний. Про целый свет, который обложил нас санкциями и ныне жестоко за это расплачивается, тогда как мы все попадем в рай. Про национал-предателей, сеющих панику и эпидемию. Про коронавирус, у которого нет будущего – а у нас оно есть. Мы же знаем, мы привыкли.

Тем интересней было наблюдать сегодняшнее выступление Владимира Путина. Очень немолодой человек в траурном пиджаке и сером галстуке был подчеркнуто мягок и никаких даже мелких неприятностей почти никому не сулил. Ну разве что тем богатеньким, как считают в народе, гражданам, которые переводят деньги за рубеж, налоговую ставку на две трети доходов в виде дивидендов велел поднять до 15%. И если кто-нибудь из них запротестует, вспомнив про договоры об избежании двойного налогообложения, то Россия из этих соглашений выйдет, пообещал президент. И еще он повысил до 13% налоги на доходы от банковских вкладов и проценты от вложений в долговые инструменты, но только тем россиянам, у которых на сберкнижке есть миллион рублей и больше. Что тоже не могло не порадовать глубинный наш электорат, пребывающий в опрятной бедности или полной нищете. А также пресловутый “средний класс”, чей заработок, как недавно вычислил президент, может составлять 17 000 рублей в месяц.

Все прочие слова, содержавшиеся в обращении к нации доброго человека из Ленинграда, были посвящены одной теме: раздаче антивирусных пряников. Нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Автоматическое продление социальных пособий и льгот. Дополнительные выплаты на детей из материнского капитала. Каникулы по кредитам для малообеспеченных должников. Отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса. Мораторий на взыскание долгов и штрафов.

А главное, Путин совершил прямо-таки подвиг самоотвержения, добровольно отказавшись от назначенного на 22 апреля плебисцита по своим поправкам в Конституцию. Голосование перенесено на неопределенный срок, а его инициатор, не скрывавший горечи по этому поводу (“Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь”), но избывавший ее заботой о “здоровье, жизни и безопасности людей”, выглядел одновременно и спасителем от новейшей чумы, и щедрым дарителем халявных зарплат и социалки.

В общем, Владимир Владимирович предстал в роли отца родного, что с ним тоже иногда случается, но довольно редко. Раз в год в ходе прямых линий. И еще, помнится, перед запуском “пенсионной реформы” гарант с телеэкранов целых полчаса упрашивал народ смириться с неизбежным. Но, кажется, так и не убедил.

На сей раз шансов на то, что ему удастся хоть ненадолго сплотить вокруг себя большинство населения, побольше, чем летом 2018 года. Тогда в глазах даже самых верных российских телезрителей он казался обыкновенным обманщиком, каковым и являлся. Теперь вроде не очень лжет, информируя о происходящем в мире. Тогда отбирал право на отдых у пожилых. Теперь раздает деньги беднейшим слоям. Тогда ясно было, пусть и далеко не всем, что экономический кризис в стране есть порождение и продолжение внешней захватнической политики руководителя государства. Теперь как бы и винить некого. Вирус он и есть вирус. И хотя отдельные эксперты в гостелеящике переполнены страшными подозрениями насчет истинных причин распространения заразы, но депутат Хоркина побивает их одним своим неотразимым аргументом.

Это, утверждает девушка, им всем за Россию, а не нам всем от Госдепа, и кем надо быть, чтобы ей не поверить?

Правда, нефтяная война с Америкой на саудовских фронтах заметно усугубляет наши временные трудности, но это опять-таки не всем известно. По телевизору не рассказывали. Простому человеку догадаться нелегко.

Другой вопрос, чем в обозримые сроки обернется для российских граждан как минимум один из подарков великодушного начальника. Вот эта неделя (с выходными и побольше) безделья в отсутствие карантина – при том что серьезность угрозы заражения мало кто в России воспринимает адекватно. И десятки миллионов соотечественников проведут эти дни в магазинах и супермаркетах, скупая толпами все подряд на свои подешевевшие рубли, покуда национальная валюта совсем не грохнулась. А также в кафе и в ресторанах, и в гостях. Другой вопрос, куда поползет президентский рейтинг, если кривая заболеваемости резко подскочит вверх. Другой вопрос, что будет, если люди после этого ударятся в смертельную панику и никакие подачки это их эмоциональное состояние не изменят.

Раньше ведь и вправду явление Путина народу считалось хорошей новостью. Ныне указанное явление может соединиться с катастрофой. И если ближайшие его соратники, впадая в традиционную ярость, грезят о тюрьмах и расстрелах, то сам он, похоже, сохраняет спокойствие, граничащее с равнодушием. То есть, хорошо осознавая опасность для себя лично, чему множество примеров, не слишком задумывается о том, какая беда нависла над страной. А путь срединный, карантинный, без расстрелов и тюрем, с подлинной заботой о здоровье россиян, высшему начальству неведом.

Но все-таки в президентском послании народу есть и она, истинно хорошая новость. 22 апреля граждан не погонят на убой, дабы они проголосовали за вечного Путина и за память предков, завещавших нам папу с мамой как основу семьи и непосудность России Европейскому суду по правам человека. Это было бы уж совсем лютым бесстыдством, обещанный “референдум” с петлей на шее, и это понимает даже Владимир Владимирович. Что ж, во времена всемирного мора хороших новостей дефицит, и надо радоваться тому что есть. Будем радоваться, покуда живы, а дожившие проголосуют на плебисците.