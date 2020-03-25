Среда, 25 марта 2020

В Черном море ведется операция по поиску упавшего российского военного самолета Су-27, сообщает RT со ссылкой на Минобороны. Его ищут в трех районах акватории общей площадью 350 квадратных миль (906,5 квадратных километра).

“В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда”, – заявляют в военном ведомстве. К поиску привлекут еще четыре корабля и спасательное судно Черноморского флота.

В районе поиска наблюдается шторм с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В Минобороны заявляют, что информация о зафиксированном поисковыми службами сигнале радиомаяка не подтверждается. Ранее в Росморречфлоте сообщили об активности радиобуя в Черном море. “Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком”, – пояснили в ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что около 20:10 истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал с экранов радаров. В это время он находился над морем в 50 километрах от Феодосии. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. Для поиска летчика изначально направили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, которые находились поблизости от места происшествия.

В среду разбился еще один самолет российского Минобороны: в районе станицы Должанской в Ейском районе Краснодарского края во время учебного полета в воду упал учебно-боевой самолет Л-39 “Альбатрос”. По информации источника Интерфакса, пилот погиб. Возможной причиной авиакатастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность.