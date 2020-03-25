Среда, 25 марта 2020

80 процентов российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом бесполезны, сообщает La Stampa со ссылкой на “политические источники высокого уровня”.

Россия предоставила Италии оборудование для обеззараживания местности и для диагностики коронавируса. Ранее Китай направил в Италию аппараты искусственой вентиляции легких и медицинские маски.

Как сообщила в ночь на четверг “Звезда” со ссылкой на Минобороны, автоколонна российских военных медиков уже прибыла в Бергамо – один из эпицентров эпидемии. Она начала движение 25 марта и проехала 600 километров от авиабазы итальянских ВВС Практи-ди-Маре в сопровождении итальянских карабинеров. В составе колонны – мобильный комплекс анализа и диагностики, мобильные средства дезинфеции, оборудование для оказания помощи тяжелым пациентам.

Источники La Stampa отмечают, что Владимир Путин преследует политические цели, помогая Италии. Итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять помощь, чтобы укрепить отношения с Москвой.

Представители России неоднократно заявляли, что не преследуют политических целей, помогая Италии. Так, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверял, что Москва не возлагает на Италию никаких “контрнадежд”, связанных с возможной отменой антироссийских санкций. Посол России в Италии Сергей Разов говорил, что российская помощь “не является предметом торга”.

Власти России объявили о решении помочь Италии 21 марта после телефонного разговора Путина и Конте. В страну прибыли 14 самолетов российских Воздушно-космических сил. В Италию направили около 100 военных врачей, вирусологов и эпидемиологов.

Сенатор Алексей Пушков писал в твиттере, что власти Польши якобы отказались пустить российские самолеты в свое воздушное пространство (позже он удалил твит). В посольстве Польши в России в свою очередь сообщили, что Москва не обращалась к Варшаве с просьбой дать разрешение на полет. “Поэтому всю информацию, появляющуюся в российских СМИ, о том, что якобы польские власти пытались препятствовать доставке российской гуманитарной помощи в Италию, надо считать дезинформационными действиями”, – заявили в димписсии.

Север Италии в последние годы превратился в настоящий плацдарм путинской гибридной агрессии. Здесь под прикрытием гуманитарной деятельности вербовали наемников на войну в Донбассе, открывали "представительство ДНР", подкармливали "общества дружбы", продвигали "традиционные ценности" на деньги православного олигарха. Здесь депутаты от Ла Лиги вносили в региональные парламенты резолюции об отмене санкций против России под восторженный визг кремлевских СМИ. Теперь, когда на эту землю пришла ужасная беда, Кремль выжимает максимум из акции помощи – не менее циничной, чем российско-французская "совместная гуманитарная операция" в Сирии летом 2018-го (когда Макрон решил сделать вид, что база Хмеймим не имеет отношения к убийствам мирных жителей). Да, Кремль отрабатывает итальянскую трагедию по полной, не забывая организовать антипольский инфовброс: вирус вирусом, а гнобить Польшу ко Дню Победы – приоритетная задача.

[https //www.rbc.ru/politics/24/03/2020/5e7a33269a79477076f1ca62]

(https://www.rbc.ru/politics/24/03/2020/5e7a33269a79477076f1ca62)

#ПохищениеИталии #ПохищениеПольши

Опубликовано Grani.Ru Среда, 25 марта 2020 г.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ: ХРОНИКИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ