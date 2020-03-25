Среда, 25 марта 2020

В Магнитогорске при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажки, затем пламя перекинулось еще на шесть квартир на третьем и четвертом этажах. Огонь уже потушен. “Разрушений несущих конструкций дома, предварительно, нет”, – сообщили в МЧС.

Источники Baza сообщают, что основная версия происшествия – взрыв бытового газа. Интерфакс со ссылкой на “информированный источник” также пишет о взрыве газа.

По данным Baza, эпицентр взрыва находился в квартире № 74, в которой находились пожилая женщина и ребенок полутора лет. Ребенка, по предварительным данным, удалось спасти, судьба женщины неизвестна.

В Магнитогорске при пожаре в жилом доме погибли два человека. https://t.co/oOnR7h98dq pic.twitter.com/KhCilsk5ns

— Грани.Ру (@GraniTweet) March 26, 2020

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек. Ряд СМИ, в том числе Baza и Znak.com, сообщали, что это был теракт. При этом СКР неоднократно подчеркивал, что приоритетная версия катастрофы – взрыв бытового газа.