Понедельник, 23 марта 2020

Суд в Кракове 23 марта вынес приговоры трем польским ультраправым активистам – участникам поджогов венгерского культурного центра в Ужгороде, сообщает украинская служба “Радио Свобода”.

Организатор двух поджогов, 29-летний Михаил Прокопович, получил 3 года лишения свободы. Второй соучастник, 23-летний Томаш Рафал Шимковяк, приговорен к двум годам тюремного заключения. Они отказались признать вину. 26-летний Адриан Марглевский, сотрудничавший со следствием, освобожден под двухлетний надзор, также ему назначены общественные работы. Все трое признаны виновными в совершении терактов.

Прокопович – член ультраправой пророссийской партии “Змияна”, основатель которой Матеуш Пискорский был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая. Шимковьяк и Марглевский – участники неонацистской группировки “Фаланга”, члены которой участвовали в войне в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Как сообщается на сайте СБУ, двоих непосредственных участников поджога из “Фаланги” украинским силовикам удалось идентифицировать по камерам видеонаблюдения. На видео зломышленники были запечатлены в хостеле в Ужгороде, где они зарегистрировались под реальными именами. СБУ установила номера мобильных телефонов, с которых злоумышленники координировали свои действия, автозаправочную станцию, где они купили топливо для поджога, когда пересекли границу с Украиной. Все материалы украинская сторона передала в Генпрокуратуру Польши.

“Эта атака соответствовала курсу действий России против Украины: целью было ослабить Украину внутренне и дестабилизировать ситуацию в этой стране”, – заявил на суде прокурор Мариуш Садло.

На заседании суда 14 января Прокопович рассказал, что получил деньги и инструкции от германского журналиста Мануэля Оксенрайтера, на момент поджога – консультанта депутата Бундестага от партии “Альтернатива для Германии” Маркуса Фронмайера. Сам Оксенрайтер отрицает причастность к поджогу.

4 февраля 2018 года в венгерский культурный центр в Ужгороде бросили коктейль Молотова. Позже в том же месяце центр подожгли, огонь уничтожил большую часть первого этажа. В феврале же польское Агентство внутренней безопасности задержало троих подозреваемых.