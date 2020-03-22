Воскресенье, 22 марта 2020

Плебисцит по поправкам в Конституцию решено перенести с 22 апреля на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса, сообщают “Ведомости” со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Как сообщили источники, голосование скорее всего пройдет в июне. Об изменении его даты могут объявить до 25 марта, предположил один из них. Как отмечают “Ведомости”, с этой даты “начинаются определенные действия, связанные с участием в нем избирателей”, – в частности, регистрация желающих проголосовать по месту пребывания через механизм “Мобильный избиратель”. Между тем, как передает Интерфакс, председатель ЦИКа Элла Памфилова полагает, что Владимир Путин примет решение о дате голосования до конца марта по рекомендациям “компетентных служб”.

По словам одного из источников, плебисцит вряд ли совместят с единым днем голосования в сентябре, поскольку региональные выборы проводятся по закону “Об основных гарантиях избирательных прав”, а он “не стыкуется” с положением о порядке проведени голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, выбор новой даты обоснован тем, что как раз в июне пройдет единый госэкзамен, а многие избирательные участки находятся в школах. Голосование может пройти после ЕГЭ.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос, правда ли, что принято решение о переносе голосования, ответил: “Нет. Пока решений никаких не принималось”.

Источники в двух региональных правительствах сообщили, что официально им не сообщалось о переносе даты голосования. Однако, по словам одного из них, регионам поручили приостановить подготовку к нему – в частности, речь идет о печатании агитации.

18 марта Владимир Путин на встрече с жителями Севастополя допустил перенос плебисцита из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. При этом он оговорился, что голосование будет проведено в прежний срок, “если обстановка позволит”.