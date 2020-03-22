Воскресенье, 22 марта 2020

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническиим заболеваниями, из-за коронавируса обязаны “соблюдать домашний режим”. Об этом говорится в обращении мэра Москвы Сергея Собянина.

“Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу. Исключение – только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться”, – заявляет мэр.

Собянин просить пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места, выходя в магазин или аптеку “только в случае необходимости”.

Пожилым и хронически больным людям выплатят 4 тысячи рублей разовой материальной помощи – 2 тысячи авансом и еще 2 тысячи после окончания домашнего режима “при условии его ответственного соблюдения”.

“Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно”, – заявил Собянин.

Мэр призвал молодых воздержаться от личного общения с бабушками, дедушками, родителям и вообще пожилыми людьми.

По словам Собянина, школьникам, имеющим право на бесплатное питание, через школы раздадут продуктовые наборы. Для школьников, начиная с 5 класса, отменяется льготный проезд в общественном транспорте. “Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу”, – поясняет Собянин.

В воскресенье Собянин заявил, что московские власти решили не закрывать метро из-за коронавируса. “Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии”, – пояснил он.

Ранее СМИ сообщали о планах московской мэрии закрыть город на полный карантин с ограничением въезда в столицу и мерами вплоть до закрытия метро.

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов поручил разработать до 31 марта план по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки: документ предусматривает мероприятия на случай ввода запрета въезда и выезда из Москвы, а также комендантского часа. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Росгвардии и Московской городской народной дружины.