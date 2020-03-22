Воскресенье, 22 марта 2020

Фото: kremlin.ru

Мне жалко, что нельзя голосовать отдельно по каждой поправке (к Конституции. – Ред.). Но внимание к историческому наследию, к семье, к культуре очевидно и очень важно. Я боюсь, что если этого не будет в Конституции, то, не дай бог, может наступить время, когда нас будут называть “родитель номер один” и “номер два”, Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии и тем самым перечеркнут наши заслуги перед всем миром в победе над фашизмом… И в конечном счете на Красной площади вместо парада Победы пройдет гей-парад.

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