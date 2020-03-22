Воскресенье, 22 марта 2020

Зампрокурора Пермского края Алексей Назаров утвердил обвинительное заключение по делу об акции с чучелом Владимира Путина, сообщает. “Радил Свобода”. По делу проходят три активиста – Александр Шабарчин, Данила Васильев и член местного отделения Либертарианской партии Александр Котов.

Дело передано в суд (в какой именно – не уточняется). Дата первого судебного заседания неизвестна. Верховный суд из-за коронавирусной инфекции обязал все суды до 10 апреля приостановить рассмотрение дел.

В документе говорится, что фигуранты “действовали в составе группы лиц по предварительному сговору и совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу по мотивам политической, идеологической вражды, а также по мотивам вражды социальной группы – жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента РФ В.В. Путина”. По части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) обвиняемым грозит до 7 лет.

Обвинение построено на комплексной психолого-лингвистической и юридической экспертизе. Ее провели сотрудники Пермского университета – филолог, три психолога и юрист. Эксперты утвердительно ответили на три вопроса: фигуранты виновны в грубом нарушении норм и правил поведения, их действия совершены по мотивам политической или идеологической ненависти либо вражды, они могут рассматриваться как совместная акция, подготовленная по единому замыслу.

В качестве потерпевших, понятых и свидетелей СКР привлек к делу членов Молодой гвардии “Единой России”.

“Мы считаем это дело политическим”, – заявил адвокат Шабарчина Максим Филиппов.

Манекен в маске Путина с табличной на груди “Военный преступник Пыня В. В.”, привязанный к столбу, появился в центре Перми 11 ноября 2018 года. 21 ноября на youtube-канале “Гроза Перми” был опубликован видеоролик “Спецназ задержал Путина”, в котором люди в форме силовиков задерживают человека в маске Путина, а затем привязывают манекен в такой же маске к столбу.

В день появления чучела Путина в том же месте задерживали Котова и его 17-летнего знакомого. Котов настаивал, что к акции не причастен, а задержали его, когда он, проходя мимо, решил снять чучело на видео. Котова и его товарища четыре часа продержали в ОП “Ленинский”, после чего освободили без оформления протоколов. 17-летнего молодого человека передали родителям.

12 ноября, на следующий день после акции, Шабарчина задержали как уклоняющегося от призыва. Ему вручили повестки в военкомат и к участковому, а 13 ноября освободили из полиции. Активист проходил медобследование в больнице, о чем своевременно известил военкомат.

Дело на Котова, Шабарчина и Васильева завели в январе. Речь в нем изначально, кроме акции с чучелом Путина, шла еще об одной акции – 30 декабря по Перми развесили “поздравительные” плакаты к Новому году с портретами Путина. “С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ”, – гласила надпись на одном из них. Рядом с плакатом, висящим на маленькой искусственной елке, стояла коробка с надписью “НДС 20%”.

У Шабарчина прошел обыск. В следственных действиях участвовали сотрудники полиции и ФСБ, у него изъяли телефон, компьютер и одежду, включая костюм Деда Мороза. “Дело в том, что один из вменяемых мне эпизодов – дело о том, как некий персонаж в костюме Деда Мороза и в маске Путина ставил на улице елочки и клал подарки, на которых было написано “НДС” и “пенсионная реформа”, – пояснял Шабарчин. После обыска Шабарчина доставили на допрос в краевой главк МВД, где спрашивали о “различных акциях и плакатах”. В итоге активиста отпустили под подписку о невыезде. Обыски прошли и у двух других подозреваемых по делу.