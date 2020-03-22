Воскресенье, 22 марта 2020

СКР возбудил новое уголовное дело против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова – на этот разему инкриминируют организацию “массовых беспорядков” 26 февраля 2014 года. Об этом сообщается на сайте российского следственного ведомства.

Дело открыло управление СКР по аннексированным Крыму и Севастополю. Чубарову инкриминирована часть 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков; от 8 до 15 лет).

Как утверждают в СКР, 25 февраля Чубаров, зная о том, что на следующий день состоится внеочередное заседание Верховной рады Крыма, на котором планировалось рассмотреть вопрос об отчете республиканского правительства, поручил своему заму Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания ВС и лично руководить участвущими в них сторонниками Меджлиса. В итоге на митинге сторонники Меджлиса, по версии следствия, “с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии “Русское единство”.

В СКР отмечают, что в результате “массовых беспорядков” было сорвано внеочередное заседание Верховной рады. Кроме того, “не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых – мужчина и женщина – скончались”, заявляют в следственном ведомстве.

Ранее в российской прокуратуре Крыма после аннексии полуострова заявляли о 79 пострадавших в результате столкновений 26 февраля.

“Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая – даты проведения международной мирной ненасильственной акции “Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства”. Ну и, конечно, сигнал всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым”, – написал Чубаров в Фейсбуке.

В январе Чубаров анонсировал марш на Крым – по его словам, крымские татары массово пересекут административную границу с аннексированным полуостровом. В первых рядах, по словам Чубарова, будут идти члены Меджлиса, депутаты Верховной рады и “западные партнеры”. Он не исключил возможности силового прорыва на аннексированный полуостров.

В октябре 2015 года Чубаров уже был заочно арестован в Крыму. Тогда ему вменялась часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Интерпол по ходатайству Украины прекратил международный розыск политика.

26 февраля официально отмечается на Украине как День сопротивления Крыма российской оккупации. В результате протеста у Верховной рады в Симферополе было сорвано голосование о проведении “референдума”. Одновременно на том же месте свой митинг устроили пророссийские силы. Между участниками двух акций произошли столкновения.

Ранним утром 27 февраля Верховная рада и кабмин региона были захвачены спецназовцами российского ГРУ в форме без опознавательных знаков. Вечером того же дня крымские депутаты под дулами автоматов приняли решение о “референдуме”. Тогда же премьером региона был назначен лидер партии “Русское единство” Сергей Аксенов. С этого момента Украина фактически утратила суверенитет над Крымом.

Пять лет назад крымским татарам удалось сорвать назначение "референдума" об отделении Крыма от Украины. Российским оккупантам пришлось выйти из тени и захватить крымский парламент. pic.twitter.com/kwMdBIaRw3

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 февраля 2019 г.

В отместку за срыв голосования 26 февраля российские власти Крыма в первой половине 2015 года сфабриковали против восьмерых крымских татар – участников митинга уголовное дело. Основной фигурант – зампред Меджлиса Чийгоз – в сентябре 2017-го был осужден к 8 годам общего режима по части 1 статьи 212 российского УК. Однако полутора месяцами позже Владимир Путин после вмешательства Турции подписал указ о помиловании политзека. Чийгоз был выслан в Анкару, откуда переехал в Киев. Сейчас он отвечает в Меджлисе за взаимодействие с семьями крымских политзеков.

Остальным обвиняемым вменили часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках). Эскендер Небиев и Талят Юнусов еще в конце 2015 года получили в особом порядке условные сроки. Приговор по основному “делу 26 февраля” был вынесен лишь в июле 2018-го. Али Асанову и Мустафе Дегерменджи дали 4 с половиной, Эскендеру Кантемирову и Арсену Юнусову – 4, а Эскендеру Эмирвалиеву – 3 с половиной года условно. Всем пятерым назначили 3-летние испытательные сроки. Приговор обжаловали только Асанов и Дегерменджи, которые во время следствия 2 года провели в СИЗО. 14 февраля 2019 года их апелляционные жалобы отклонили.