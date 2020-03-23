Понедельник, 23 марта 2020

Россия должна освободить украинских узников и других политзаключенных и сократить тюремное население в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в обращении правозащитников к международному сообществу. Документ подписали представители 139 правозащитных организаций из 41 страны.

Они требуют принять “безотлагательные меры, чтобы остановить катастрофические последствия распространения коронавируса” в местах лишения свободы в Крыму, оккупированной части Донбасса, а также на территории самой России.

Руководство российских пенитециарных учреждений не может соблюсти рекомендации ВОЗ для защиты от коронавируса, говорится в обращении. “Положение узников осложняют следующие факторы: переполненность российских учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов; коллективное содержание заключенных в камерах и бараках; угрожающие санитарные условия; большая длительность этапирования заключенных из оккупированного Крыма в Российскую Федерацию, сам факт которого противоречит нормам международного гуманитарного права. Кроме того, распространенная практика применения пыток в российских тюрьмах в условиях ограничения контактов заключенных с внешним миром во много раз увеличивает риски жестокого обращения, особенно в ситуации паники и кризиса”, – подчеркивают правозащитники.

В подконтрольной России части Донбасса, говорится в обращении, ситуация еще хуже: там доступа к людям, лишенным свободы, не имеет даже Международный комитет Красного Креста, а кроме “официальных” существует сеть тайных тюрем – в частности, объект “Изоляция” на территории бывшего завода в Донецке. “Большинство таких мест непригодны даже для краткосрочного нахождения там людей, и сами по себе условия содержания как в так называемых “официальных”, так и в тайных местах лишения свободы могут быть приравнены к пыткам и жестокому обращению”, – напоминают правозащитники.

В “ДНР” и “ЛНР” практикуются пытки и жесткое обращение с заключенными, говорится в обращении. “Качество медицинской помощи в этих учреждениях исчерпывающе характеризуют предоставленные Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека свидетельства нескольких лиц, содержавшихся в “Изоляции”, где они сообщают, что при их допросах и пытках присутствовал медицинский работник. Он приводил в чувство тех, кто потерял сознание, и указывал, как лучше пытать, чтобы причинить максимальную боль, но не убить человека. Он также осматривал задержанных, прежде чем начинались пытки, и спрашивал, какие у них есть заболевания, измерял давление или проверял пульс, а также делал инъекции”, – говорится в открытом письме. При этом даже в “официальных” местах лишения свободы, отмечают правозащитники, “необходимыми медикаментами и продуктами узников обеспечивают по факту их родные”. Сейчас они не могут делать этого из-за карантина.

“Возникает вопрос, на какие меры могут пойти подконтрольные Российской Федерации незаконные вооруженные формирования, которые контролируют эту территорию, для ограничения распространения коронавируса в местах лишения свободы – чтобы защитить от заражения в первую очередь самих себя”, – отмечают правозащитники.

Авторы обращения просят ООН, ОБСЕ, Совет Европы и страны-участницы международных организаций призвать Россию к немедленному освобождению всех политзеков и сокращению численности заключенных. “Российская Федерация имеет в своем распоряжении широкий спектр мер, которые могут дать быстрый результат, – от указаний прокуратурам в сфере уголовной политики до таких исключительных решений, как помилование и амнистия”, – говорится в обращении. Кроме того, нужно добиваться доступа международных организаций на территорию оккупированных Крыма и Донбасса для мониторинга.