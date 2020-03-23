Понедельник, 23 марта 2020

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором “Газпром-медиа”, сообщается на сайте медиахолдинга.

Совет директоров “Газпром-медиа” назначил Жарова 24 марта сроком на три года.

“Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами”, – заявил Жаров.

Прежний гендиректор холдинга, Дмитрий Чернышенко, возглавлявший его с 2015 года, в январе стал вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

“Газпром-медиа” – крупнейшая в России медиакомпания. Ей принадлежат, в частности, телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ3, “Пятница”, “Матч ТВ”, радиостанции “Эхо Москвы”, “Авторадио” и “Юмор FM”, издательский дом “7 дней”, кинокомпания “Централ партнершип”.

Накануне Мишустин подписал распоряжение об увольнении Жарова с должности главы Роскомнадзора.

По данным источников Интерфакса, РКН возглавит начальник управления администрации президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Жаров возглавлял цензурное ведомство с мая 2012 года. При нем были приняты и стали применяться законы о внесудебной блокировке сайтов, Роскомнадзор безуспешно попытался заблокировать мессенджер Telegram, что привело к сбоям в работе многих интернет-ресурсов.