Вторник, 24 марта 2020

“Ведомости” проданы сверхлояльным Кремлю бизнесменам Зятькову и Голубовичу; и.о. главреда назначен сооснователь “Эксперта” Андрей Шмаров. Бывший глава Роскомнадзора Жаров стал гендиректором “Газпром-медиа”. Продолжается скандал с профессором ВШЭ Матвейчевым, призвавшим к борьбе с “либеральной сволотой” и ее уничтожению “хирургическим путем”.

Похоже на то, что Владимир Жириновский сводит с Олегом Матвейчевым личные счеты. Иначе трудно объяснить, отчего старейший наш либерал-демократ так взъелся на профессора, что даже призвал к его увольнению. Ясно же, каких либералов тот мечтает сгноить на урановых рудниках, чтобы “поправить репутацию Вышки”. Патриот-государственник, Матвейчев вовсе не думал про ЛДПР, когда делился у себя в блоге выстраданными мыслями о встрече в аэропорту с носителями русофобского коронавируса. И о том, как с ними бороться.

Но если придурковатый профессор на заданную тему способен только трындеть, то люди, управляющие страной, давно действуют. Собственно, лет двадцать уже, никуда особо не торопясь, они изничтожают в России демократическую заразу. Вместе с конституционными правами и самой Конституцией.

Методика удушения разнообразна. Раньше в моде была долгая судебная тягомотина, но это касалось в основном метровых телеканалов. В отношении мелких редакционных коллективов неплохо зарекомендовали себя более мягкие способы воздействия. Тихая скупка издания, смена менеджмента, назначение нового главреда. А там, глядишь, журналисты и сами разбегутся, и где-нибудь в РИА “Новости”, где-нибудь в “Коммерсанте”, где-нибудь на Ленте.ру сам собой воцарится покой и порядок.

История с “Ведомостями”, которые Демьян Кудрявцев продал Кремлю, – из того же ряда. Бренд сохраняется, уйдут не все, но под контролем эффективных новых собственников газета потеряет и репутацию, и подписчиков. Хотя влачить призрачное существование будет, вероятно, еще долго – примеры перед глазами.

Но это хирургия грубоватая. Куда тоньше и терпеливей начальство ведет себя в каждодневных вялотекущих разборках с Алексеем Венедиктовым и его радиостанцией. Вроде всерьез наваливались, намереваясь уничтожить “Эхо”, при Лесине – и вдруг отступали, как бы постигая, что свой мятежный “Театр на Таганке” нужен и Путину. Собственно, сам Путин, по слухам, это и понимал.

Правда, в конце концов знаменитый театр закрыли, а главного режиссера выкинули из страны. Приход Жарова, то есть живого символа цензуры и блокировок, на должность гендиректора медиахолдинга может означать, что и с “Эхом” тоже хотят завязывать. Худого слова при этом не говоря, не обзывая никого “либеральной сволотой”, как вспыльчивый профессор, а просто потому, что в эпоху пандемии чем меньше вольнолюбивых рупоров, тем руководству спокойней. В отличие от Матвейчева, который даже Жириновского ухитрился обидеть, в администрации президента никого обзывать не станут. Люди хладнокровные, расчетливые, циничные, они взвешивают на сложных весах пользу и вред от существования тех или иных уникальных творческих коллективов, а потом уж берутся за нож. В этом смысле за “Ведомости” беспокоиться уже поздно, а за “Эхо” самое время.