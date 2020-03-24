Вторник, 24 марта 2020

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России и аннексированном Крыму увеличилось на 163 – до 658, передает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Заболевшие обнаружены в 55 регионах, выздоровело 29 человек.

Как отмечает агентство, суточный прирост заболевших увеличился почти втрое.

Из 163 новых случаев 120 зарегистрировано в Москве, по 6 – в Московской области и Крыму, по 4 – в Псковской области и Краснодарском крае, по три – в Якутии и Оренбургской области, по два – в Тульской области, Республике Коми, Кабардино-Балкарии и Пермской крае. По одному новому случаю заражения зафиксировано в Брянской, Архангельской и Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае.

В среду в Москве скончались двое пожилых пациентов с подозрением на коронавирус, передает РИА “Новости”.

По данным эпидемиологического расследования, зараженные в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты поправки об ужесточении уголовного наказания за нарушение карантина. Поправки вносятся в статьи 151 (подследственность) УПК и 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

За нарушение режима, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или лишать свободы на срок от года до трех лет. То же нарушение, “повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей”, будет влечь за собой штраф в размере от миллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло смерть двух и более лиц, оно будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

В пресс-релизе Госдумы говорится, что, если “имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил”, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться по статьям 205 (хулиганство), 213 (терроризм) или 281 (диверсия) УК. В самом законопроекте об этом ничего не сказано.