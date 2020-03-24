Вторник, 24 марта 2020

Прокурор Оксана Сластина в прениях в Ленском райсуде Якутии попросила приговорить 42-летнего свидетеля Иеговы Игоря Ивашина к 7 годам колонии по делу об экстремизме, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Ивашину, жителю Ленска, инкриминирована часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет). Согласно фабуле дела, он “высказывал религиозные изречения”, “отвечал на вопросы” 11 жителей Ленска и “давал указание оповестить слушателей о проведении вечери”. На основании религиозных изречений и разговоров со знакомыми Ивашина признали руководителем группы из 14 человек.

Приговор Ивашину будет оглашен 31 марта.

Повторный суд над Ивашиным продолжается с 17 февраля и занял три заседания. Дело рассматривает судья Жанна Шмидт. 20 ноября прошлого года суд вернул дело Ивашина прокурору, но затем 9 января 2020 года апелляционный суд в Якутске отменил это решение.

Силовики прослушивали телефон Ивашина с февраля 2018 года, а с апреля вели наблюдение за его домом. 29 июня того же года было возбуждено уголовное дело, а на 30 июня и 1 июля у восьми иеговистов прошли обыски. 22 человека были доставлены в полицию, 15 из них допросили. 2 июля с Ивашина взяли подписку о невыезде, 24 апреля 2019 года ему предъявили окончательное обвинение.

Ивашин – слесарь по ремонту тепло- и электросетей. После окончания школы пять лет работал геологом в экспедициях. В 1999 году женился; с будущей женой был знаком со школы. Вскоре после свадьбы супруги заинтересовались Библией. В семье две дочери.

В России и аннексированном Крыму к рекордным шестилетным срокам приговорены трое иеговистов – датчанин Деннис Кристенсен в Орле, Сергей Климов в Томске и Сергей Филатов в Джанкое.