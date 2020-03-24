Вторник, 24 марта 2020

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля на более поздний срок, заявил Владимир Путин в телеобращении к нации.

“Вы знаете, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу (о поправках к Конституции. – Ред.), принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату”, – сказал Путин.

“Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования”, – добавил он.

Ранее о возможности переноса плебисцита на июнь со ссылкой на администрацию президента сообщали “Ведомости” и “Медуза”. По данным “Медузы”, наиболее вероятная новая дата голосования – 12 июня.

По словам Путина, неделя с 30 марта по 5 апреля будет объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Работать будут только медицинские учреждения, аптеки, магазины, транспорт, банковские и финансовые учреждения, органы власти. Путин отметил, что длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Президент объявил о ряде социальных мер: все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев будут продлены автоматически, семьям, имеющим право на материнский капитал, будет выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в течение ближайших 3 месяцев, будет установлена норма по больничного исходя из одного минимального размера оплаты труда в месяц. Кроме того, будут введены каникулы по кредитам для граждан.

Для малого и среднего бизнеса будет введена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на 6 месяцев, а также отсрочка по кредитам на такой же срок, в два раза снизят страховые взносы. Путин предложил на полгода наложить мораторий на подачу заявлений кредиторов на банкротство и взыскание долгов и штрафов.

По мнению Путина, нужно ввести два новых налога – 15-процентный для вывода доходов за рубеж и 13-процентный для доходов от банковских вкладов и ценных бумаг, если объем вкладов или инвестиций превышает миллион рублей.