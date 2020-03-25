Среда, 25 марта 2020

Жилье в Белоруссии пользуется стабильным спросом у иностранных граждан. Каждый район имеет свои определенные особенности, поэтому перед покупкой очень важно ознакомиться со всеми нюансами. Например, недвижимость в областях стоит гораздо дешевле, чем в самой столице. В Витебске, Гомеле, Могилеве, как правило, покупают квартиры этнические белорусы, желающие вернуться из России на свою историческую родину.

Особой популярностью пользуется недвижимость в Гомеле. Самым благоустроенным и комфортным местом для проживания считается Советский район. Ландшафтные дизайнеры потрудились над его созданием на славу. Недавно здесь была открыта знаменитая Аллея влюбленных. Помимо нее, в этом районе достаточно и других, не менее интересных достопримечательностей. Большинство престижных учебных заведений сосредоточены именно здесь. Некоторые иностранцы предпочитают покупать недвижимость здесь для сезонного отдыха, а в летние и зимние месяцы сдавать квартиру студентам для получения дополнительного дохода.

Какие районы в Минске пользуются наибольшей популярностью среди иностранцев?

Назван самый престижный минский район: недвижимость быстрее всего раскупают на проспекте Независимости. Здесь продаются просторные сталинки с высокими потолками, информирует

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В Минске недвижимость района центрального стоит достаточно дорого из-за развитой инфраструктуры и удобного месторасположения. Элитные квартиры продаются в Пулихова. Они расположены близко к метро, что придает дополнительное удобство. Есть не только новостройки, но и дома, построенные в семидесятых годах. Несмотря на высокую стоимость, эти квартиры всегда раскупают очень быстро. Например, цены на жилье начали заметно расти уже с 2005 года.

Россияне покупают недвижимость в Белоруссии не так часто. Если посмотреть на общую тенденцию, то никакого внезапного интереса или его отсутствия не наблюдается. Все держится примерно на одном уровне.

Существуют районы, которых покупатели стараются избегать. К таким относятся: Шабаны, Автозавод и Гатово. Располагаются далеко от центра, плохая экология и криминальная обстановка заставляют людей продавать дома по низким ценам. Жилье очень старое и однотипное. Иностранцам приобретать здесь квартиры крайне не рекомендуется. Это может быть слишком опасно. Местные жители жалуются на обилие наркоманов и алкоголиков в этом районе.

В центральных и престижных районах Белоруссии иностранцы могут чувствовать себя абсолютно спокойно. Препятствия в приобретении жилья отсутствуют.