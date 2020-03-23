Понедельник, 23 марта 2020

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Как сообщила 4 марта швейцарская газета Tages Anzeiger, Удодова подозревают в отмывании денег. На публикацию обратили внимание “Открытые медиа”.

В прокуратуре подтвердили газете, что расследование ведется до сих пор. По версии следствия, в 2012 году на счета компании Удодова VG Cargo, базирующейся в аэропорту Франкфурт-Хан и занимающейся обработкой грузов, поступили деньги, полученные от некой налоговой аферы в России. Сумма средств сомнительного происхождения оценивается в 80 миллионов швейцарских франков (88 миллионов долларов или 2,6 миллиарда рублей по курсу 2013 года).

Как ранее писали СМИ, Удодов в России был одним из подозреваемых в попытке организовать фиктивный возврат НДС на 2 миллиарда рублей. Группа бизнесменов пыталась провести мошенническую операцию в конце 2010-го – начале 2011 года. “Однако афера не удалась – в какой-то момент вся группа попала под прослушку ФСБ. Бизнесмены были арестованы, а вот Удодов так и остался в ранге свидетеля”, – пишут “Открытые медиа”.

Кроме того, по данным Tages Anzeiger, Удодова также подозревали в отмывании денег в Швейцарии. Полиция страны выяснила, что в 2007-2009 годах на счета компаний Удодова поступило 330 миллионов долларов неясного происхождения. Дело прекратили в 2014 году, после того как Россия отказалась предоставить сведения о предполагаемом налоговом мошенничестве.

Мишустин был назначен главой правительства в январе 2020 года. До этого он с апреля 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу.

В конце января Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что сестра Мишустина Наталья Стенина получила от Удодова земельные участки общей площадью 9 тысяч квадратных метров.