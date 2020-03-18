Среда, 18 марта 2020

Мещанский райсуд Москвы прекратил уголовное дело о хулиганстве против активиста “Бессрочного протеста” Алексея Климишина, назначив ему судебный штраф в 50 тысяч рублей за акцию с файером у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для прекращения дела стало признание Климишином вины, а также то, что он пожертвовал фонду “Подари жизнь” 10 тысяч рублей и на иждивении у него находится дедушка.

Активисту вменялся пункт “б” части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти). Как говорится в постановлении о прекращении дела, опубликованном в телеграм-канале “Протестный МГУ”, Климишин 13 октября 2018 года, находясь в составе группы из 5 человек, зажег файер, прошел с ним несколько шагов, после чего бросил его в двери центрального входа здания ФСБ.

Акция на Лубянке была посвящена защите политзеков. По информации ОВД-Инфо, в ней участвовали три человека; телеграм-канал силовиков “Опер слил” сообщал о пяти. Один из демонстрантов зажег файер и начал скандировать “Свободу политзаключенным!”. Силовики заявляли, что протестующие также бросали в дверь приемной ФСБ яйца, а один метнул в нее и файер.

На другой день ОП “Мещанский” открыл уголовное дело. В дальнейшем его передали в УВД по Западному округу столицы. О подозрении Климишину объявили уже 15 октября. По делу прошел ряд обысков – у самого Климишина, администратора телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова, организаторов организаторов Русского марша 2018 года – Павла Лебедянского и Никиты Зайцева. Полицейские также пытались провести обыск у активиста “Национал-революционного авангарда” Антона Беличенко. Иванова, Лебедянского и Зайцева допрашивали в качестве свидетелей по этому делу.

30 января нынешнего года Климишину предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде.