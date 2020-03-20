Пятница, 20 марта 2020

Пятеро осужденных по пензенскому делу “Сети” потребовали допросить их по делу об убийстве под Рязанью их знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Обращение политзеков к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину опубликовала “Новая газета”.

Обращение подписали Максим Иванкин, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев.

“С экранов телевизоров, на страницах газет и новостных лент в интернете, в социальных сетях нас напрямую называют причастными к убийствам Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Окружающим навязывается мнение о нас как о террористах, наркоманах и убийцах”, – говорится в обращении. По мнению его авторов, целью таких публикаций в СМИ была дискредитация политзеков, поскольку резонанс, возникший вокруг дела “Сети” после приговора, “был крайне невыгоден заинтересованным силовым структурам”.

“Появление так называемой версии (знакомого фигурантов дела “Сети”, бежавшего за границу. – Ред.) А. Полтавца о причастности нас к убийствам отвернуло общественность от этой поддержки, чего и добивались инициаторы публикации”, – констатируют политзеки.

По словам авторов письма, они неоднократно заявляли о своей невиновности, однако с ними сейчас не проводится никаких следственных действий. “Практически ежедневно к некоторым из нас приходят неизвестные сотрудники силовых структур, проводят “душеспасительные беседы”, склоняя к признанию вины в причастности к убийствам”, – говорится в письме. Авторы обращения подчеркивают, что, поскольку их не допрашивают по делу об убийстве Дорофеева и Левченко и они не имеют процессуального статуса в этом деле, то фактически лишены права на защиту.

“Мы в очередной раз заявляем о своей непричастности к гибели Артема Дорофеева и Екатерины Левченко и требуем допросить нас в рамках возбужденных по этим фактам уголовных дел”, – заключают авторы письма.

21 февраля вышло расследование “Медузы”, в котором говорилось о возможной причастности Пчелинцева и Иванкина к убийствам под Рязанью. Как утверждалось в публикации, возглавляемая Пчелинцевым группа “5.11″ торговала наркотиками, причем Дорофеев и Левченко помогали анархистам в этом. По словам Алексея Полтавца, ныне находящегося за границей, когда он сам, Кульков и Иванкин были задержаны по делу о наркотиках, а затем бежали, Пчелинцев, остававшийся в Пензе, якобы приказал убить находившихся вместе с ними Дорофеева и Левченко, которые собирались сдаться властям. Тело Дорофеева было обнаружено 27 октября 2017 года возле деревни Лопухи Рязанской области – по версии СКР, его нашел охотник с собакой. Об обнаружении еще одного тела рядом с этим местом СКР отчитался 4 марта нынешнего года, на следующий день после публикации подробного рассказа Полтавца в “Медузе”. 10 марта экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Левченко. Полтавец утверждает, что лично застрелил Дорофеева, а Иванкин якобы убил Левченко.

Приговор по делу вымышленной анархистской террористической организации “Сеть” вынес 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе. Пчелинцеву, Шакурскому, Чернову, Иванкину и Кулькову было назначено 18, 16, 14, 13 и 10 лет строгого режима соответственно, а Василию Куксову и Арману Сагынбаеву – 9 и 6 лет общего режима.