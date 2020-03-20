Фигуранты дела “Сети” потребовали допросить их по делу об убийстве под Рязанью
Пятеро осужденных по пензенскому делу “Сети” потребовали допросить их по делу об убийстве под Рязанью их знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Обращение политзеков к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину опубликовала “Новая газета”.
Обращение подписали Максим Иванкин, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев.
“С экранов телевизоров, на страницах газет и новостных лент в интернете, в социальных сетях нас напрямую называют причастными к убийствам Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Окружающим навязывается мнение о нас как о террористах, наркоманах и убийцах”, – говорится в обращении. По мнению его авторов, целью таких публикаций в СМИ была дискредитация политзеков, поскольку резонанс, возникший вокруг дела “Сети” после приговора, “был крайне невыгоден заинтересованным силовым структурам”.
“Появление так называемой версии (знакомого фигурантов дела “Сети”, бежавшего за границу. – Ред.) А. Полтавца о причастности нас к убийствам отвернуло общественность от этой поддержки, чего и добивались инициаторы публикации”, – констатируют политзеки.
По словам авторов письма, они неоднократно заявляли о своей невиновности, однако с ними сейчас не проводится никаких следственных действий. “Практически ежедневно к некоторым из нас приходят неизвестные сотрудники силовых структур, проводят “душеспасительные беседы”, склоняя к признанию вины в причастности к убийствам”, – говорится в письме. Авторы обращения подчеркивают, что, поскольку их не допрашивают по делу об убийстве Дорофеева и Левченко и они не имеют процессуального статуса в этом деле, то фактически лишены права на защиту.
“Мы в очередной раз заявляем о своей непричастности к гибели Артема Дорофеева и Екатерины Левченко и требуем допросить нас в рамках возбужденных по этим фактам уголовных дел”, – заключают авторы письма.
21 февраля вышло расследование “Медузы”, в котором говорилось о возможной причастности Пчелинцева и Иванкина к убийствам под Рязанью. Как утверждалось в публикации, возглавляемая Пчелинцевым группа “5.11″ торговала наркотиками, причем Дорофеев и Левченко помогали анархистам в этом. По словам Алексея Полтавца, ныне находящегося за границей, когда он сам, Кульков и Иванкин были задержаны по делу о наркотиках, а затем бежали, Пчелинцев, остававшийся в Пензе, якобы приказал убить находившихся вместе с ними Дорофеева и Левченко, которые собирались сдаться властям. Тело Дорофеева было обнаружено 27 октября 2017 года возле деревни Лопухи Рязанской области – по версии СКР, его нашел охотник с собакой. Об обнаружении еще одного тела рядом с этим местом СКР отчитался 4 марта нынешнего года, на следующий день после публикации подробного рассказа Полтавца в “Медузе”. 10 марта экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Левченко. Полтавец утверждает, что лично застрелил Дорофеева, а Иванкин якобы убил Левченко.
Приговор по делу вымышленной анархистской террористической организации “Сеть” вынес 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе. Пчелинцеву, Шакурскому, Чернову, Иванкину и Кулькову было назначено 18, 16, 14, 13 и 10 лет строгого режима соответственно, а Василию Куксову и Арману Сагынбаеву – 9 и 6 лет общего режима.