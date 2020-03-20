Пятница, 20 марта 2020

В Москве у платформы Москворечье в четверг вечером задержали 63 противников строительства Юго-Восточной хорды на месте радиоактивного могильника, сообщает ОВД-Инфо.

Как сообщил муниципальный депутат Сергей Власов, людей стали разгонять, после того как под нажимом местных жителей, стоявших у забора, сломалась одна из его секций, а затем “цепной реакцией посыпались” и остальные секции.

“Полиция начала оттеснять от забора всех. Один из парней отказался слезать, и в этот момент его начали грубо снимать с забора. Произошла потасовка: полицейские толкнули женщину, она упала на спину очень опасно. Эта ситуация всех взволновала, все сцепились за этого парня. Людей оказалось больше, чем полицейских, после чего прибежали еще полицейские и распылили слезоточивый газ”, – рассказал Власов. Залезшего на забор Максима Союстова задержали и доставили в отдел полиции “Москворечье-Сабурово”. После этого начались массовые задержания. Среди схваченных были Власов и бывший фигурант “московского дела” Владислав Барабанов, а также журналист “Avtozak LIVE” Никита Ступин. По данным Би-Би-Си, активисты попытались перекрыть дорогу. Была эвакуирована машина, в которой активисты обустроили пункт общественного контроля.

Задержанных доставили в три отдела полиции – “Орехово-Борисово Южное”, “Москворечье-Сабурово” ии “Нагатино-Садовники”. Без протокола из отдела “Орехово-Борисово Южное” ночью освободили Ступина, Владислава Евтеишина и двоих несовершеннолетних. Двух человек, отказавшихся представиться, оставили на двое суток в том же отделе до суда. К утру всех остальных задержанных отпустили с протоколами по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия, повлекшее помехи в работе инфраструктуры и транспорта), части 8 той же статьи (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия), статье 19.3 кодекса (неповиновение законному требованию полицейского). В частности, на Власова составили протокол по статье 19.3.

Днем 19 марта полицейские задерживали у пункта общественного контроля радиации, а потом отпустили активистку Светлану Трушину.

Экоактивисты уже два месяца ведут круглосуточное дежурство у захоронения ядерных отходов, на месте которого планируется построить Юго-Восточную хорду. 17 марта полиция пыталась эвакуировать “Газель” активистов, в которой они организовали контроль радиационного фона. В автомобиле провели обыск по уголовному делу о повреждении датчика радиационного фона (статья 167 УК, умышленное повреждение имущества).

9 февраля активисты обнаружили превышение радиационного фона в 60 раз. В марте представители ФГУП “Радон” написали заявление в полицию о порче датчика, который зафиксировал превышение. Полиция открыла уголовное дело, в рамках которого у активиста Александра Колотова прошел обыск.