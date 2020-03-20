Пятница, 20 марта 2020

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал “вбросами” сообщения о новых американских санкциях против России в связи с ценовой войной на нефтяном рынке. “Эти вот вбросы относительно возможных санкций – это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией”, – цитирует Пескова Интерфакс.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность вмешаться в российско-саудовскую ценовую войну. Вашингтон может оказать дипломатическое давление на Саудовскую Аравию, чтобы заставить ее сократить добычу нефти, и ввести новые санкции против России для стабилизации цен.

Как отмечает Интерфакс, это сообщение способствовало росту цен на нефть, обвалившихся в среду: в четверг рост составил 15 процентов. По состоянию на 16:41 мск пятницы на лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть Brent составляет 28,12 доллара за баррель.

18 марта цена на баррель нефти марки Brent опускалась ниже 25 долларов за баррель.

9 марта нефть подешевела более чем на треть после выхода России из нефтяной сделки со странами ОПЕК и последовавшего за этим решения Саудовской Аравии снизить цены на топливо и резко нарастить добычу. Разрыв сделки лоббировал глава “Роснефти” Игорь Сечин, чтобы нанести удар по производителям сланцевой нефти из США.