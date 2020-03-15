Воскресенье, 15 марта 2020

США, Германия, Франция и Британия выступили с совместным заявлением к девятой годовщине начала войны в Сирии. Четыре страны потребовали привлечь к ответственности режим Башара Асада “за совершенные им злодеяния”.

“Международное сообщество должно коллективно обеспечить документирование нарушений прав человека и международного гуманитарного права”, – подчеркивают представители четырех стран. Речь идет, в частности, о работе механизма ООН по расследованию преступлений в Сирии.

Как говорится в обращении, в результате войны в Сирии 11 миллионов человек – почти половина населения страны – стали беженцами, полмиллиона человек убиты.

“Режим Асада должен принять волю сирийского народа, который требует и заслуживает того, чтобы жить в мире без бомбардировок, нападений с применением химического оружия, бочковых бомб, ударов с воздуха, произвольных арестов, пыток и голода”, – говорится в обращении.

Германия, Франция, США и Британия приветствуют освобождение районов Сирии, ранее занятых “Исламским государством”, но подчеркивают, что борьба с терроризмом “не может и не должна оправдывать массовых нарушений международного гуманитарного права и продолжающегося насилия”. Наступление сил Асада в Идлибе “приводит к дальнейшим страданиям и беспрецедентному гуманитарному кризису”, говорится в обращении – в результате него с декабря около миллиона человек стали беженцами. “Военное решение, которого сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана, не принесет мира”, – подчеркивается в документе.

Германия, Франция, США и Британия заверяют, что будут и впредь “оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу”, и призывают все страны “разделять расходы, связанные с кризисом сирийских беженцев”. При этом страны отказываются поддерживать восстановление инфраструктуры в Сирии, “пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, существенный и подлинный политический процесс”.

Четыре страны требуют от режима Асада “положить конец безжалостным убийствам” и выполнить резолюцию 2254 Совбеза ООН по Сирии во всех ее аспектах, включая общенациональное прекращение огня, конституционную реформу и освобождение “произвольно задержанных”.