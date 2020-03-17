Вторник, 17 марта 2020

Плебисцит по поправкам к Конституции, который должен пройти 22 апреля, могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Как передает РИА “Новости”, об этом Владиимир Путин заявил на встрече с жителями аннексированного Севастополя.

“Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей”, – сказал Путин.

По словам Путина, возможно голосование с использованием всех разрешенных способов, в том числе на дому. Он отметил, что обсуждал с главой ЦИКа Эллой Памфиловой вопрос о голосовании с использованием портала “Госуслуги”. “Это должно все соответствовать закону. В рамках закона будем действовать”, – сказал президент.

По мнению Путина, поправки в Основной закон востребованы россиянами. Он выразил надежду, что они будут поддержаны на плебисците. “Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идет и идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным”, – отметил Путин. По его словам, сейчас необходимо раскрыть социальный характер государства и “зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан”.

Кроме того, Путин заверил, что запрет для муниципальных и государственных чиновников иметь иностранное гражданство или счета в банках, который предлагается ввести, не означает “шпиономании”. “Россия – открытая страна, у нас очень много иностранцев работает, кстати говоря, везде в наших крупных компаниях, в учреждениях различного рода, у нас очень плотные и надежные культурные контакты, широкие очень, научные, образовательные. Ведь поправка, которая вносится в Конституцию, касается только высших должностных лиц”, – сказал президент. По его словам, эта поправка “ничего общего со шпиономанией, закрытием страны” не имеет и иметь не может. Путин добавил, что, по его мнению, если кто-то претендует на должность президента, председателя правительства или министра, все его устремления должны быть связаны с русским народом и другими народами России.

В понедельник “Медуза” по сообщала со ссылкой на источники в администрации президента, что Путин планирует в обращении к нации объявить о переносе голосования на более поздний срок из-за коронавируса. Наиболее вероятный день, на который могут перенести плебисцит, – 12 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что АП не рассматривает альтернативных дат плебисцита и для этого “нет объективных показаний”.

Указ о проведении плебисцита 22 апреля Путин подписал на следующий день. Согласно документу, на голосование будет вынесен единственный вопрос: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”.