Среда, 18 марта 2020

Московские суды с 19 марта по 10 апреля закрыли заседания для слушателей из-за коронавируса, сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В пресс-службе обещают публиковать итоги процессов и “иную общедоступную информацию” на сайте суда, а также рассылать журналистам. Там добавили, что “при наличии возможности” будут вести трансляции с заседаний.

Как передает агентство “Москва”, в Мещанском райсуде на 13 апреля перенесли заседание по делу “Седьмой студии”. Такое решение приняли из-за болезни обвиняемого Юрия Итина и одного из адвокатов.

В Ярославле на срок после 10 апреля перенесли все заседания по делу о пытках в местных колониях. Южный окружной военный суд, где рассматриваются крымские дела “Хизб ут-тахрир”, закрыл заседания для слушателей.

Накануне президиум Верховного суда принял