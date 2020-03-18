Среда, 18 марта 2020

“Единая Россия” предлагает ввести уголовную ответсвенность за нарушение правил карантина в случае “возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан”, сообщается на сайте партии со ссылкой на первого замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева.

Исаев отметил, что уголовная ответственность за нарушение правил карантина, повлекшее массовое заражение, уже есть, однако в связи с коронавирусом такой факт установить чрезвычайно сложно.

В соответствии с частью 1 статьи 236 УК нарушение санитарно-эпидемиологических правил, “повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей”, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Альтернативные наказания – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных, или до года ограничения свободы. В соответствии с частью 2 той же статьи, если нарушение повлекло смерть человека, санкция составляет до 5 лет лишения свободы, до 480 часов обязательных работ, от 6 месяцев до двух лет исправительных или до 5 лет принудительных.

По словам Исаева, новый закон не будет предусматривать лишения свободы: в качестве наказания предлагается установить крупные штрафы, исправительные работы и запрет на занятие руководящих должностей на определенный период.

“Мы сейчас занимаемся разработкой этого законопроекта и предполагаем, что после региональной недели будем готовы внести его в Государственную думу”, – сказал Исаев.

“Мы считаем, что люди, которые являются взрослыми людьми, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, и они тем не менее злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу здоровье, а, возможно, и жизнь других людей, они должны осознавать себя преступниками”, – добавил он.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Балтина подписала постановление, обязывающее всех россиян, возвращающихся на родину из-за границы, проходить 14-дневную самоизоляцию на дому. Все, кто вернулся, обязаны сообщать на горячую линию о месте и датах пребывания за рубежом, а также о том, где они сейчас находятся.

Как сообщает Baza, власти Москвы “прямо сейчас” обсуждают план введения чрезвычайной ситуации (“план B”), в рамках которого могут быть приняты следующие меры: введение комендантского часа, запрет на въезд и выезд из города, прекращение работы всего общественного транспорта, закрытие всех предприятий и организаций, за исключением предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб, задержание нарушителей ограничений.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова назвала сообщения о “плане B” “клеветнической информацией”. “Никаких совещаний не проводилось, и соответственно, ничего подобного не обсуждалось”, – заверила она.

Ранее о возможности введения в Москве полного карантина в случае резкого роста к 20 марта числа заболевших сообщали “Открытые медиа”. План предусматривает перевод на надомную работу сотрудников предприятий, ограничение въезда в город и, в крайнем случае, прекращение работы общественного транспорта, включая метрополитен.

К 19 марта число заболевших коронавирусом в России выросло до 199. В четверг стало известно, что одна из больных коронавирусом умерла в московской инфекционной больнице от оторвавшегося тромба. Это первая официально зафиксированная смерть от коронавируса в России.