Среда, 18 марта 2020

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал не признавать плебисцит 22 апреля. “Там результат уже заранее нарисован. Именно поэтому проводится не референдум, где вся процедура четко прописана… и вместо этого будет некое странное общероссийское голосование. которого вообще нет в законе”, – заявил политик в видеообращении.

“Оно будет без наблюдателей, с электронным голосованием, оно будет идти несколько дней и проконтролировать там будет ничего нельзя”, – пояснил он.

По закону о внесении поправок в Конституцию количество участников голосования определяется по числу извлеченных из урн бюллетеней, что открывает простор для вбросов и завышения явки.

“И результат голосования известен: оно будет полностью фальсифицировано за Путина, и мы не признаем ни итог, ни процедуру”, – подчеркнул Навальный. Он призвал “уничтожать легитимность” голосования в глазах народа: предавать огласке факты фальсификаций, принуждения участвовать в нем, агитации в пользу поправок к Конституции за счет бюджета. Бюджетников, которых принудили участвовать в плебисците, Навальный призвал голосовать против.

Как пишет Навальный на своем сайте, он “абсолютно всей душой” с теми, кто будет голосовать против поправок. “Не ждите там хорошего результата, а главное, не расстраивайтесь, когда по телевизору объявят, что вся страна желает вечного Путина. Если бы желала – Кремль бы не струсил референдум проводить. Единственной тактикой может быть непризнание и самого голосования, и его результата, а также подрыв его авторитета и состоятельности в глазах тех, кто еще ничего не понял”, – резюмирует политик.

Навальный назвал “запланированным преступлением против пенсионеров” возможное проведение голосования 22 апреля, “посреди эпидемии коронавируса”. Проводить уличные акции в разгар эпидемии также невозможно, отмечает Навальный: “Нам стоит исходить из того, что риск подхватить где-то вирус и заразить им родителей/бабушек/дедушек, для которых это чревато смертностью 15-20%, полностью неприемлем”.

Навальный напомнил, что в сентябре в 28 регионах пройдут выборы, и призвал участвовать в “умном голосовании” против “Единой России”.

Накануне Владимир Путин на встрече с жителями аннексированного Севастополя допустил перенос общероссийского голосования в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Он рассказал, что будет возможно голосование на дому. По словам Путина, он также обсуждал с главой ЦИКа Эллой Памфиловой возможность голосования через портал “Госуслуги”.

К четвергу более 100 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с призывом к Венецианской комиссии Совета Европы провести правовую экспертизу путинских поправок.

16 марта с открытым письмом к согражданам о готовящемся конституционном перевороте выступили сотни российских юристов, ученых, писателей, журналистов.

Участники общественной кампании “Нет!” призывают участвовать в плебисците и голосовать против поправок. Их обращение подписали более 58 тысяч человек.