Пятница, 13 марта 2020

У здания ФСБ на Лубянке проходят массовые задержания участников акции против репрессий. Они собирались окружить здание живой цепью под лозунгом “Обнулите сроки политзекам”. По данным ОВД-Инфо, задержаны 49 человек.

Задержанных избивали. Несовершеннолетнему активисту Леониду Шайдурову, лидеру профсоюза школьников “Ученик”, предположительно сломали руку. Его увезли на скорой в больницу из ОВД “Басманный”.

У другого несовершеннолетнего после удара полицейского при задержании начался приступ астмы, он потерял сознание. Ему вызвали скорую, привели в себя, но затем все равно отправили в автозак. В отделе ему долго не передавали ингалятор.

На правозащитника Льва Пономарева в ОВД “Таганский” напали силовики, его увезли из отдела нв скорой.

Среди задержанных – гражданские активисты Ирина Яценко, Мария Рябикова, Ольга Мирясова, Кирилл Котов, Григорий Саксонов, бывшие болотные узники Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

Активисты планировали выстроиться сначала в “пикетную очередь”, а затем – вокруг здания ФСБ на расстоянии вытянутой руки.

Накануне акции участник инициативной группы Павел Кудюкин получил предостережение прокуратуры.

Каратели в масках нападают и избивают 79-летнего правозащитника Льва Пономарева. pic.twitter.com/uwqZPAWgFs

— Грани.Ру (@GraniTweet) March 14, 2020

“Принятая Думой 10 марта поправка к Конституции не оставляет шансов на демократическую смену власти в ближайшем будущем и прекращение пыток и репрессий”, – говорится в обращении организаторов. Они звали всех на Лубянку, чтобы “вместе громко заявить о том, что мы устали бояться и мы готовы разорвать эту сеть”.

30 октября 1989 года участникам акции, приуроченной ко Дню политзаключенного, единственный раз удалось окружить здание на Лубянке.