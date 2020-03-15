Воскресенье, 15 марта 2020

Российские ученые, писатели, журналисты выступили с обращением к согражданам в связи с внесением поправок в Конституцию. “Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму”, – говорится в обращении.

Поправка об “обнулении” президентских сроков Владимира Путина “вступает в противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции”, “с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления”, “со здравым смыслом и чувством справедливости”, указывают авторы обращения.

Остальные поправки, которые вносятся в главы 3 – 8 Конституции, “противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления” и таким образом вступают в противоречие с главами 1 и 2, что создает системный конституционный кризис, говорится в обращении.

Наконец, авторы указывают на грубое нарушение порядка принятия поправок в Конституцию, описанного в 136-й статье. Следовательно, эти поправки “не могут считаться принятыми и вступающими в законную силу”.

Обращение подписали 357 человек, в том числе 19 академиков и членов-корреспондентов РАН, около 150 юристов, известные политологи, социологи, экономисты, а также писатели и журналисты. Сбор подписей продолжается.

С аналогичным заявлением выступила инициативная группа Конгресса интеллигенции.