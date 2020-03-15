Воскресенье, 15 марта 2020

Порядок вступления в силу путинских поправок к Конституции и сами поправки соответствуют главам 1, 2 и 9 Основного закона. Об этом говорится в заключении Конституционного суда, расмотревшего документ по запросу Владимира Путина.

В частности, суд признал законным обнуление сроков Путина. Как указал суд, вопрос о количестве сроков, в течение которых одно и то же лицо может быть президентом, “может быть решен по-разному”. По мнению судей, в главах 1, 2 и 9 Основного закона нет положений, которые бы запретили обнуление сроков.

В частности, считают судьи, запрет присвоения власти “не относится к ситуации, когда лицо избирается, пусть неоднократно и подряд, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании”. Законодателю при этом не может быть отказано в волзможности допустить преодоление “ранее установленных ограничений”.

Суд отмечает, что определение победителя президентских выборов “в рамках электоральной конкуренции всегда остается за избирателями, а наличие у лица статуса действующего главы государства отнюдь не предрешает победы на выборах, поскольку другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства, а последний объективно связан необходимостью предъявить результаты своей деятельности за прошедший период”.

По мнению судей, если ограничения на количество президентских сроков отменяются, такое решение в демократическом государстве должно сопровождаться “другими институциональными гарантиями”, а закон о поправках в Конституцию якобы существенно расширяет полномочия Федерального собрания.

Госдума и Совет Федерации одобрили путинские поправки 11 марта. Среди других принятых поправок были нормы о Боге, о браке как о союзе мужчины и женщины, статусе русского языка как языка “государствообразующего народа”, федеральных территориях, “защите исторической правды”. Отдельно была принята поправка о детях как о “важнейшем приоритете государственной политики”.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля. Однако, по данным источников “Медузы” из администрации президента, Владимир Путин планирует в обращении к нации объявить о переносе голосования на более поздний срок из-за коронавируса. Наиболее вероятный день, на который могут перенести плебисцит – 12 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не рассматривает альтернативных дат плебисцита и для этого “нет объективных показаний”.