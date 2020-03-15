Воскресенье, 15 марта 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в Москве всех массовых мероприятий. Документ опубликован на сайте мэра.

Согласно указу до 10 апреля запрещается проведение в столице “спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий”.

Кроме того, Собянин распорядился временно приостановить проведение в Москве досуговых мероприятий, в том числе “в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности” в помещениях с числом участников более 50 человек.

Людей, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, США и всех стран Европы, мэр обязал пройти самоизоляцию на дому в течение 14 дней.

С 21 марта по 12 апреля будут закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Предыдущий указ, ограничивающий проведение массовых мероприятий, Собянин подписал 10 марта – запрещалось проведение в столице массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек.

В соответствии с этим указом мэрия не согласовала митинг против внесения поправок в Конституцию, который должен был пройти 22 марта.

По официальным данным, по состоянию на 16 марта в России 93 зараженных коронавирусом. За сутки выявлено 30 новых случаев заражения, из них 20 в Москве.

Между тем, как сообщает пресс-служба правительства, кабинет министров подготовил проект распоряжения о временном ограничении въезда в Россию иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. РИА “Новости” передает, что соответствующее решение уже принято, запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая. Ограничения не будут распространяться на тех, кто постоянно живет в России, их близких родственников, сотрудников работающих в России дипмиссий, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести 22 апреля. Однако, по данным источников “Медузы” в администрации президента, Владимир Путин планирует в обращении к нации объявить о переносе голосования на более поздний срок из-за коронавируса. Наиболее вероятный день, на который могут перенести плебисцит, – 12 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что АП не рассматривает альтернативных дат плебисцита и для этого “нет объективных показаний”.