Понедельник, 16 марта 2020

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уходит в отставку “по состоянию здоровья”. Об этом он сообщил ТАСС.

“Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной”, – сказал чиновник.

Как сообщил> агентству зампред ЦИКа Николай Булаев, комиссия планирует предложить на должность председателя МГИКа его зампреда Юрия Ермолова.

ЦИК объявит, кто станет новым председателем МГИКа, в среду.

66-летний Горбунов возглавляет МГИК с 1995 года. Летом 2019 года комиссия отказалась регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, что спровоцировало массовые протесты в столице.