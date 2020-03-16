Понедельник, 16 марта 2020

В Москве у здания Госдумы около 50 человек приняли участие в акции коммунистов против обнуления президентских сроков. Как сообщает “Коммерсант”, она проходила в формате встречи с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.

Активисты Левого фронта встали в одиночные пикеты с плакатами “Долой новую монархию!”, “Нет вечному правлению Путина!”, “Нам не нужен вечный Путин!”, “Нет узурпаторам власти из Кремля!”, “Требуем референдум по поправкам в Конституцию!”. Полиция задержала мужчину и женщину с плакатом “Нет узурпации власти!”.

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов выступил с речью без микрофона, сказав, что действующая Конституция защищает олигархов, которые “пока делятся”, но “если прижмет, то сразу перестанут”. Для Рашкина приготовили колонку и микрофон: он обвинил “Единую Россию”, “Справедливую Россию” и ЛДПР в том, что они “протащили незаконный проект поправок”, чтобы “господин Путин был вечно”. Рашкин призвал не ходить на плебисцит 22 апреля. Затем выступил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.

В завершение встречи Рашкин зачитал заявление ее участников: “Россия под ударом кризиса! Но платят за кризис простые труженики. Мы требуем отменить пенсионную реформу! На любых выборах — ни одного голоса единоросам! Сегодня правящая верхушка меняет Конституцию. Происходит конституционный переворот! Мы требуем Конституцию в интересах народа”.

Когда Удальцов пошел по направлению к метро, его задержали. В твиттере политика утверждается, что его обвинили в “участии в массовом мероприятии”, в котором он на самом деле не участвовал, “общаясь с журналистами на отдалении”. Его доставили в отдел полиции “Тверской”. Позже Удальцова отпустили, взяв с него объяснение и обязательство о явке.

В отношении Удальцова действует административный надзор, по условиям которого ему запрещено участвовать в массовых акциях.

14 марта Удальцова задержали у здания ФСБ на Лубянке, где проходила акция против политических репрессий. Тогда его отпустили, составив протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции).