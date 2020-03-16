Понедельник, 16 марта 2020

В Москве может быть введен в действие план по переводу “максимально большого” количества жителей столицы на карантин, сообщают “Открытые медиа” со ссылкой на источник в мэрии. Эту информацию подтвердили федеральный чиновник, источник, близкий к правительству, и еще один собеседник, близкий к мэрии.

Как утверждается, карантин будет введен, если 20 марта число заболевших “критически вырастет” – до какого уровня, источники не уточняют.

План карантина предусматривает, что на работу из дома переведут сотрудников предприятий, которые не задействованы в жизнеобеспечении города. В частности, многофункциональные центры будут оказывать услуги в онлайн-режиме, закроются также все центры социальной поддержки. Прорабатывается возможность ограничения работы торговых центров, закрытия баров, кафе и ресторанов.

Кроме того, может быть ограничен въезд в город – по данным “Открытых медиа”, рассматривается возможность сокращения пассажиропотока в основном с соседними областями. “В последние дни все интенсивнее обсуждают, как ограничить движение из города, а также движение общественного транспорта внутри столицы. Самая крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метрополитен. Но на такое власти пойдут только в самой тяжелой ситуации, подчеркивает федеральный чиновник”, – говорится в публикации.

Как сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова, число заболевших коронавирусом за сутки возросло с 93 до 114 человек.

В российском МИДе сообщили, что дипломатические представительства и консульские учреждения России приостанавливают оформление документов, оформление и выдачу виз всех категорий. С 18 марта по 1 мая будет действовать запрет на въезд в Россияю иностранцев и лиц без гражданства. Ограничения не касаются сотрудников иностранных дипмиссий, международных организаций и их представительств, других представительств иностранных государств, а также членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, членов официальных делегаций и тех, кто приезжает в Россию в связи со смертью близкого родственника, иностранцев, постоянно проживающих в России, тех, кто следует транзитом через воздушные пункты пропуска.

Роспотребнадзор обязал власти всех регионов, кроме Москвы, проверить на коронавирус всех россиян, вернувшихся в последние две недели из стран Европы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил режим карантина в столице, запретив все массовые собрания и мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Кроме того, людей, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, США и всех стран Европы, мэр обязал пройти самоизоляцию на дому в течение 14 дней. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

В начале марта сразу несколько СМИ уже сообщали о возможном введении в Москве режима чрезвычайной ситуации. План предусматривал, в частности, введение городского каратина и комендантского часа, запрет на передвижение транспорта, патрулирование улиц силами полиции и Росгвардии.

Во вторник УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.

Накануне Евросоюз на 30 дней запретил въезд иностранцам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о чрезвычайных мерах в связи с эпидемией: запрещаются любые собрания на улицах и в помещениях, перемещения ограничиваются до “строго необходимых”, к которым относятся походы в магазин за продуктами, поездки к врачам и поездки на работу, если ее невозможно выполнять удаленно. МВД ввело специальные формуляры, которые обязаны носить с собой вышедшие на улицу, указывая в них причину выхода из дома.

На Украине президент Владимир Зеленский 16 марта призвал правительство ввести ряд ограничений, в том числе: запретить с 17 марта прием посетителей заведениям культуры, торгово-развлекательным центрам, фитнес-залам, заведениям питания, развлечений и услуг, с 18 марта запретить авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метро, с 17 марта ввести режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях (там подтверждены случаи заражения коронавирусом), запретить мероприятия при участии более 10 человек, в том числе религиозные церемонии. Украина закрыла въезд для иностранцев на две недели еще 13 марта.