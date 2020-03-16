Понедельник, 16 марта 2020

В Москве в возрасте 77 лет умер писатель и бывший лидер партии “Другая Россия” Эдуард Лимонов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Подробностей Шаргунов не привел. По данным Mash, политик скончался от осложнений после операции. “Сегодня перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление”, – сообщает издание. Лимонова, утверждает издание, госпитализировали в частную клинику два дня назад. “У писателя началось кровотечение – он уже долго боролся с онкологией”, – говорится в сообщении Mash.

Лимонов (Савенко) родился в 1943 году в Харькове. В 1958 году начал писать стихи и вскоре стал известен как андеграундный поэт. Последний поэтический сборник Лимонов издаст незадолго до смерти.

В 1974 году Лимонов эмигрировал в США, в 1980 году переехал во Францию, семь лет спустя получил французское гражданство.

В эмиграции написал книги “Это я – Эдичка” (1976), “Дневник неудачника” (1982), “У нас была великая эпоха” (1987) и другие.

В начале 1990-х Лимонов вернулся в Россию. В 1993 году вместе с реакционным философом Александром Дугиным он основал Национал-большевистскую партию. Принимал участие в войне в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском кофликте.

В апреле 2001 года Лимонова арестовали по обвинению в незаконном хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований: по версии ФСБ, он готовил вторжение в Казахстан для защиты русскоязычного населения. 15 апреля 2003 года писатель получил 4 года лишения свободы, 30 июня того же года освободился по УДО.

В первое десятилетие путинского правления нацболы под руководством Лимонова были самой активной протестной группой и подвергались жестоким репрессиям. В эти годы Лимонов регулярно публиковался в “Гранях”. В 2007 году НБП была запрещена.

В составе коалиции “Другая Россия” Лимонов в 2006-2008 годах участвовал в Маршах несогласных. С июля 2009 года инциировал акции Стратегии-31 в защиту свободы собраний. В 2012 году Лимонов пытался баллотироваться в президенты; ЦИК отказал ему в регистрации.

Лимонов поддержал аннексию Крыма и вторжение в Донбасс. Лимоновцы вербовали наемников в “Интербригады” для участия в войне.