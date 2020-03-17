Вторник, 17 марта 2020

Евгений Пригожин намерен судиться с американским правительством. Это заявление “кремлевский повар” сделал после того, как суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении пригожинской компании “Конкорд менеджмент и консалтинг”. Обвинение отозвано, поскольку “дальнейшее производство по делу… не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности” – такова официальная точка зрения прокуроров. У бывшего обвиняемого другое мнение. Он утверждает, что стал жертвой клеветнической кампании.

Евгений Викторович куражится.

Обещая вчинить американским властям иск на $50 млрд, он еще дополнительно сообщает, что за годы нахождения под судом обнаружил “в системе правосудия США… всего два положительных момента”. Адвоката Эрика Дюбелье, который его защищал, и спецпрокурора Роберта Мюллера, который якобы “нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут”.

Хотя Мюллер, завершив работу над докладом, не мог не уйти в отставку. В самом докладе содержались улики против “Конкорда”, обвинявшегося во вмешательстве в американские выборы 2016 года. А любимый адвокат ленинградского уголовника вел себя в отношении спецпрокурора до того нагло и глупо, что был заподозрен судьей в непрофессионализме. Дэбни Фридрих даже предложила Дюбелье уточнить у своих клиентов, согласны ли они, чтобы он и дальше представлял их интересы в процессе. Однако клиенты в лице Пригожина, разумеется, не возражали.

В действительности прокуроры ходатайствовали о прекращении судебного расследования по двум причинам, которые были недавно ими изложены. Во-первых, они не видели возможности реально посадить запертого в российских границах фигуранта “в случае обвинительного приговора”. Во-вторых, не без оснований предполагали, что “Конкорд” согласился “участвовать в деле для получения доступа к конфиденциальной информации о том, как США выявляют факты иностранного вмешательства”. Причины вполне уважительные. Не вполне понято лишь, почему все это нельзя было заранее предусмотреть, чтобы не давать Пригожину повода глумиться над американской Фемидой.

Подаст ли он обещанный иск – бог весть. Впрочем, это не слишком интересно. Гораздо интересней, как долго еще этот человек, явно причастный к совершению преступлений в самых разных точках планеты, от Америки до Африки, будет оставаться безнаказанным. Как долго еще ему веселиться, читая свежие новости из залов судебных заседаний, где его даже заочно не могут покарать. Как долго еще этот одновременно карикатурный и несомненный отморозок будет творить зло, изгаляясь над правосудием. Вероятно, до тех пор, покуда его прикрывает тот, кого он прикормил в свое время вкусной и здоровой пищей и кому доказал свою незаменимость на всяких иных поприщах.