Вторник, 17 марта 2020

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам 4 месяцам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Узбекистана.

Суд признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлениях.

Назначенный Каримовой срок исчисляется с 21 августа 2015 года.

Другие фигуранты, объявленные членами преступного сообщества Каримовой, также получили различные сроки лишения свободы: Н. Содикову назначено 20 лет, О. Свиридову – 17 лет 3 месяца, А. Эргашеву – 18 лет 1 месяц, Ш. Сабирову – 17 лет 1 месяц. Г. Авакьяну назначено 5 лет 3 месяца 21 день лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Ж. Абдурахманов и Б. Тешабаев освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Суд над Каримовой начался 8 января и проходил в закрытом режиме. Дело против нее открыли в августе 2019 года. По версии узбекской Генпрокуратуры, Каримова незаконно получила от государства два цементных завода и продала их иностранным предпринимателям. Сумма ущерба, утверждало следствие, составляет более 170 миллионов долларов.

В августе 2015 года Каримова была осуждена к пяти годам ограничения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве, уточняет “Радио Свобода”. В декабре 2017-го, после смерти отца, суд назначил ей 10 лет лишения свободы. Общий ущерб от ее действий по двум делам оценивался почти в 2 миллиарда долларов. До марта 2019 года Каримова находилась под домашним арестом, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения суд перевел ее в колонию общего режима.

В декабре 2017 года Минфин США ввел санкции против Каримовой по “глобальному закону Магнитского”. По данным американской стороны, она “возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки” и занимался вымогательствами. США обвиняют ее во взяточничестве и отмывании денег на 865 миллионов долларов.