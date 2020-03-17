Вторник, 17 марта 2020

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей, передает ТАСС.

С начала дня доллар укрепился более чем на 4 рубля.

Последний раз курс доллара достигал 80 рублей 11 февраля 2016 года.

По состоянию на 18:23 мск курс доллара составлял 79,96 рубля, курс евро – 86,74 рубля.

Между тем цена на нефть марки Brent опустилась ниже 26 долларов впервые с 2003 года. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля Brent потеряла почти 10 процентов.

На падение курса рубля повлияло падение нефтяных котировок до минимума за последние 17 лет и паника на мировых фондовых рынках из-за коронавируса, отмечает РБК. Цены на нефть резко обрушились 9 марта после выхода России из нефтяной сделки со странами ОПЕК и последовавшего за этим решения Саудовской Аравии снизить цены на топливо и резко нарастить добычу.