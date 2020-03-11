Среда, 11 марта 2020

12 марта – Международный день борьбы с интернет-цензурой. “Грани”, заблокированные российскими властями ровно шесть лет назад, участвуют в очередной международной инициативе – на этот раз запрещенный контент на разных языках публикуется внутри популярнейшей компьютерной игры Minecraft. В “Неподцензурной библиотеке” помещен текст этой колонки на русском и английском.

На рубеже 80-х – 90-х годов XX века сотни миллионов людей из так называемого “социалистического содружества” всего за несколько лет освободились от тотальной идеологической цензуры. Одновременно на противоположной стороне планеты одна за другой уходили в небытие кровавые военные диктатуры Латинской Америки. Правда, зловещий “сбой программы” произошел в полуторомиллиардном континентальном Китае, где было жесточайше разгромлено демократическое движение. Но на фоне тектонических общемировых сдвигов это казалось “временной заминкой”.

Казалось, еще немного – и свобода слова, свобода получать и распространять любую общественно значимую информацию восторжествует во всем мире. У свободы просто не осталось серьезных оппонентов. Право на выражение своих взглядов, право на критику любых общественных институтов и установлений стало повсеместно восприниматься как право естественное и неотъемлемое. Такое же, как право дышать. И никто уже не сможет это оспорить.

Мы были слишком благодушны и беззаботны. Люди, боящиеся свободы, никуда не делись. Люди, которым комфортнее, когда власть определяет, что кому можно слушать, смотреть, читать и писать и как кому надлежит думать, лишь затаились. Люди, мечтающие заткнуть рот оппоненту, лишь ждали своего часа.

Враги свободы умеют очень хорошо мимикрировать. Порой они принимают обличие самых ярых прогрессистов. В мире, который подарил человечеству саму идею свободы слова и свободы мысли, множатся нелепейшие идеологические запреты во имя “толерантности” и “политкорректности”. Во имя борьбы с ненавистью. Людей манят миражом – возможностью сделать общество добрее, запретив говорить злые слова. Лишь бы они утратили понимание того, что терпимость к иным взглядам начинается со способности терпеть существование взглядов тех, кто сам к иным взглядам нетерпим. А ведь это минимальная цена, которую приходится платить за свободу.

Большинство постсоветских республик скатились к “гибридному” авторитаризму различной степени жесткости, с политическими репрессиями и государственным контролем над информацией. В России из всех щелей повылезли, как воши на гребень, всевозможные скрепоносцы, преисполненные решимостью покончить с “разбродом и шатаниями” девяностых. Они тащат нас в тоталитарное прошлое с принудительным единомыслием, сакрализованной властью и табуированными историческими мифами.

Нет, пока они не решаются ввести общий запрет на выражение любых мнений, отличных от официального, как это делали прежние тоталитарные режимы. Но за время правления Путина в России выстроена обширная “законодательная база”, позволяющая властям по своему усмотрению запрещать выражение любой точки зрения, когда они сочтут это нужным.

“Неподцензурная библиотека” в Minecraft

Репрессивно-запретительные законы, наштампованные в России за последние годы, применяются далеко не в полную силу и не массово. Скорее избирательно-демонстрационно. Но этого оказывается достаточно, чтобы основная масса публичных фигур и средств массовой информации замолчала, как бы ввела самоцензуру, а свободное слово оказалось вытеснено в маргинальное гетто. Так называемые “большие СМИ”, и в первую очередь телевидение, оказались в полной зависимости от государства и превращены в орудие разнузданной агрессивной оболванивающей пропаганды, основанной на беспардонной лжи.

Новые цензоры оказались весьма изобретательны в создании всевозможных как бы “частичных” препятствий на пути распространения информации “мимо” государства. Каждое из таких препятствий по отдельности кажется незначительным, некритичным и преодолимым, но вместе они образуют ту самую сетку, которой лилипуты опутали Гулливера. Последняя новация российских властей в этом ряду – запрет на копирование в интернете материалов СМИ, не имеющих официальной регистрации на территории РФ. За нарушение предусмотрены удушающие штрафы.

Радужные надежды на то, что новые информационные технологии, и в первую очередь интернет, сделают в принципе невозможным государственный контроль над распространением информации, оказались опрометчивыми. Любая технология обоюдоостра. Она может быть использована как для ухода от государственного контроля, так и для его усиления. Возобновилось вечное соперничество меча и щита, снаряда и брони. Фактически возобновилась старая дуэль между “забугорной” радиостанцией и глушилкой советских времен. С одной стороны – технологии блокировок интернета, с другой – технологии обхода блокировок.

Как можно использовать современные технологии для усиления всеохватывающего контроля над людьми, нам демонстрирует тоталитарный Китай. Он бурно наращивает мощь и уже начинает диктовать свои правила цензуры свободному миру. Не стоит обольщаться, что победа свободы над несвободой исторически гарантирована просто в силу того, что свободные общества более эффективны и благополучны. Просто в силу того, что идеологический контроль над людьми постиндустриальной цивилизации окажется невозможен сам собой. Победа свободы не придет автоматически. За нее надо будет драться.