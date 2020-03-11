Среда, 11 марта 2020

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд США из Европы из-за эпидемии коронавируса, передает “Голос Америки”.

Как сообщило Министерство внутренней безопасности США, въезд в Штаты будет запрещен большинству иностранцев, которые в течение 14 дней до визита в США побывали в странах Шенгенского соглашения. В число стран, на которые распространяется запрет на въезд, входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Ограничения не относятся к лицам, “имеющим постоянный вид на жительство, ближайшим родственникам граждан США (как правило) и другим лицам, указанным в прокламации (изданной Трампом. – Ред.)”, сообщили в министерстве.

Временный запрет, пояснил Трамп, не коснется Великобритании.

“Эти ограничения будут корректироваться в зависимости от ситуации на местах, – сказал президент. – Для американцев, прошедших соответствующее обследование, будут сделаны исключения. Эти запреты не коснутся огромного объема торговли и грузов”.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение коронавируса достигло стадии пандемии.

В Италии, находящейся на втором месте по числу зараженных, приняты беспрецедентные карантинные меры: как объявил премьер Джузеппе Конте, в стране закроют все магазины, кроме продовольственных и аптек. Кроме того, будут закрыты бары, рестораны, парикмахерские и большинство офисов. Решение вступит в силу в четверг, такой режим будет действовать до 25 марта. Ранее в стране уже были закрыты спортивные залы, ночные клубы и другие развлекательные заведения. По состоянию на утро четверга в Италии коронавирусом заразились 12 с половиной тысяч человек, зафиксировано 827 смертельных случаев.

Между тем власти канадской провинции Квебек решили отложить из-за коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию – он должен был пройти в Монреале с 18 по 22 марта. В Международном союзе конькобежцев заявили, что рассмотрят проведение спектакля позднее в 2020 году, но не ранее октября.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель предсказала, что коронавирусом могут заразиться 70 процентов жителей страны – 58 миллионов человек. “Это испытание нашей солидарности, нашего здравого смысла и нашей заботы друг о друге. И я надеюсь, что мы его выдержим”, – сказала она. Меркель отвергла предложения по примеру Австрии запретить въезд в Германию приезжающим из Италии.

Всего по состоянию на 12 марта в мире коронавирусом заразились более 127 тысяч человек, выздоровели более 68 тысяч, умерли 4634.