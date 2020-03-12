Четверг, 12 марта 2020

Роскомнадзор заблокировал сайт общественной кампании “Нет!” против внесения в Конституцию поправок, предложенных Владимиром Путиным. Согласно реестру РКН, сайт блокируется на основании решения Таганского райсуда Москвы от 11 марта.

Решение принято на основании статьи 15.5 закона об информации – эта статья описывает порядок ограничения доступа к ресурсам, содержащим информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства о персональных данных.

На сайте ведется сбор подписей под манифестом с призывом голосовать на плебисците 22 апреля против путинских поправок. “Мы отдаем себе отчет, что сама процедура голосования по поправкам в Конституцию не открыта и нечестна. Но молчание будет интерпретировано как согласие. Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти – НЕТ”, – говорится в заявлении. Под ним поставили подписи уже более 50 тысяч человек. Обращение подписали 120 политиков и правозащитников, включая муниципальных депутатов Илью Азара и Юлию Галямину, председателя организации “За права человека” Льва Пономарева, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, руководителя программы поддержки политзеков “Мемориала” Сергея Давидиса.

Как передает ТАСС, законодательные органы более двух третей регионов поддержали внесение изменений в Конституцию. Обсуждения прошли в 66 из 83 законодательных органах российских субъектов, а также в “госсовете” аннексированного Крыма. “Заксобрание” Севастополя закон пока не рассматривало. Все заксобрания, рассматривавшие документ, поддержали его. Еще в части регионов рассмотрение закона пройдет до конца дня в четверг, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея – в пятницу. Для направления поправок в Конституционный суд нужно, чтобы их одобрили заксобрания 57 регионов.

Против поправок выступают депутаты от КПРФ и “Яблока”. В Петербурге “против” проголосовали четверо депутатов из 38 – “яблочники” Борис Вишневский, Максим Резник, Михаил Амосов и депутат от КПРФ Александр Рассудов. Четверо депутатов проголосовали против в заксобрании Кировской области, по трое – в Калининградской облдуме и в заксобрании Иркутской области, двое – в заксобрании Карелии.

Как сообщает “Якутия.инфо”, после рассмотрения поправок в Госсобрании Якутии депутат Сулустана Мыраан в знак протеста сложила с себя полномочия. “Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет право держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!” – заявила она. Как сообщается на сайте Госсобрания, против поправок проголосовал один депутат.

Сулустана Мыраан. Фото: yakutia.info

В центре Екатеринбурга проходят одиночные пикеты против узурпации власти. Полиция задержала четверых активистов – Елену Парий, Сергея Тиунова, председателя свердловского отделения “Яблока” Сергея Хоренженко и Юлиана Титова. Всех доставили в отдел полиции № 9. В отделе подполковник полиции Антон Трошин и другой полицейский толкнули Парий на диван, после чего она ударилась головой. К вечеру Парий отпустили из отдела полиции с протоколом по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичных акций), после чего ей вызвали скорую. Тиунову Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга