Среда, 11 марта 2020

Киевский райсуд аннексированного Симферополя избрал меры пресечения четверым фигурантам третьего бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир”. Как сообщает “Крымская солидарность”, судья Андрей Долгополов на срок до 10 мая отправил под домашний арест Амета Сулейманова. Остальные трое фигурантов на такой же срок заключены в СИЗО.

Сулейманову запретили общаться с посторонними, за исключением сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных организаций, ФСИНа и адвокатов. Раз в месяц ему позволили посещать врача для консультации. Ему наденут электронный браслет.

На слушаниях Сулейманову стало плохо, он с трудом отвечал на вопросы судьи. Приставы позволили ему подышать воздухом через форточку.

До этого зампред суда Антон Цыкуренко отправил в СИЗО историка Сейтумера Сейтумерова. Судья Денис Диденко арестовал его брата Османа Сейтумерова. Судья Михаил Белоусов арестовал Рустема Сейтмеметова.

Сейтумер Сейтумеров заявил, что ему при обыске подкинули две книги: “Были обнаружены книги, они там никогда не лежали. И там от руки было что-то написано, но этот почерк не принадлежит ни мне, ни моей супруге”. “Были некоторые материалы, но я как историк изучаю их, и они не относятся к этой организации”, – добавил он. По словам Сейтумерова, речь идет о газетах, книгах и неких рукописных материалах. “Были газетные вырезки, и еще две книги были мне подброшены”, – сказал политзек.

Осман Сейтумеров отметил, что посещал суды над соотечественниками и помогал единоверцам-политзаключенным. Он потребовал применять к нему, как к гражданину Украины, Четвертую женевскую конвенцию о защите мирного населения во время войны. Политзек попросил отправить его под домашний арест. Мать Османа Сейтумерова – инвалид 3-й группы и нуждается в уходе, у него самого хронический гастрит.

Адвокат Сейтмеметова Назим Шейхмамбетов обратил внимание на то, что якобы найденная у его подзащитного исламская литература была обнаружена в ванне, тогда как мусульманин в принципе не будет хранить литературу в “нечистых” местах.

Облавы по третьему бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир” прошли накануне. Сотрудники ФСБ пришли с обысками по семи адресам – к уехавшему в 2018 году из Крыма в Киев журналисту ATR Сейтумеру Сейтумерову, его полному тезке – историку, Шукри Сейтумерову, Амету Сулейманову, Сейдамету Мустафаеву, Рустему Сейтмеметову и Айдеру Сулейманову. Был также задержан 66-летний Энвер Мустафаев, его отпустили из крымского УФСБ в Симферополе после допроса в качестве свидетеля.

ФСБ считает журналиста Сейтумера Сейтумерова организатором ячейки “Хизб ут-тахрир” в Бахчисарае, а Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, братьев Сейтумеровых – Сейтумера и Османа – ее участниками. Журналисту Сейтумерову заочно инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации; от 15 до 20 лет или пожизненный срок), остальным четверым – часть 2 той же статьи (участие в такой организации; от 10 до 20 лет).

По версии спецслужбы, арестованные “осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого “всемирного халифата”, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти”. Как утверждается, они проводили конспиративные собрания, в ходе которых пропагандировали свою идеологию среди крымских мусульман и вербовали их в свои ряды. В ФСБ утверждают, что изъяли в ходе обысков “запрещенную литературу”, средства связи и электронные носители информации.

Журналист ATR Сейтумеров уехал из Крыма в Киев после обыска. Амет Сулейманов – гражданский журналист “Крымской солидарности”, страдает хронической ревматической болезнью сердца и другими заболеваниями.