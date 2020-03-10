Вторник, 10 марта 2020

В Бахчисарае ФСБ провела обыски по новому делу “Хизбу ут-тахрир”. Как сообщает “Крымская солидарность”, силовики пришли по семи адресам: к журналисту ATR Сейтумеру Сейтумерову, его полному тезке – историку, Шукри Сейтумерову, Амету Сулейманову, Сейдамету Мустафаеву, Рустему Сейтмеметову и Айдеру Сулейманову.

Как сообщает крымскотатарская активистка Лутфие Зудиева, силовики задержали пятерых: Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова. 66-летнего Мустафаева отпустили после допроса в здании УФСБ в Симферополе.

У Османа Сейтумерова, по словм его матери, силовики изъяли российский и украинский паспорта. Ему в ходе обыска запретили разговаривать на крымскотатарском языке.

В ФСБ заявляют, что задержанные “осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого “всемирного халифата”, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти”. Как утверждается, они проводили конспиративные собрания, в ходе которых пропагандировали свою идеологию среди крымских мусульман и вербовали их в свои ряды. В ФСБ утверждают, что изъяли в ходе обысков “запрещенную литературу”, средства связи и электронные носители информации.

Обыски продолжаются с утра. Амета Сулейманова увезли на обыск в магазин мобильной связи, где он работает, ему подкинули две книги, сообщила жена крымского татарина Амета. К ней, находящейся на восьмом месяце беременности, силовики не допускают в дом родственников.

Следственные действия завершились в доме у Сейдамета Мустафаева. Его самого не было дома, силовики задержали его пожилого отца – Энвера Мустафаева. Закончен обыск и у Айдера Сулейманова; как сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов со ссылкой на местных жителей, в доме в этот момент никого не было.

Как передают “Грати” со ссылкой на постановление на обыск, силовики считают Сейтумера Сейтумерова организатором ячейки “Хизб ут-тахрир” в Бахчисарае, а Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова, братьев Сейтумеровых – Сейтумера и Османа – ее участниками. Журналисту Сейтумерову инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации; от 15 до 20 лет или пожизненный срок), остальным четверым – часть 2 той же статьи (участие в такой организации; от 10 до 20 лет).

К историку Сейтумеру Сейтумерову в ходе обыска не допустили адвоката Эдема Семедляева. После обыска его с братом увезли в Симферополь в УФСБ по Крыму и Севастополю. “Все перевернули. Искали, как всегда, книжки и технику. По словам жены, изъяли компьютер, флешку и несколько книжек”, – рассказал Семедляев.

Другого адвоката, Эмиля Курбединова, не допустили к его подзащитному Шукри Сейтумерову.

Журналист ATR Сейтумеров уехал из Крыма в Киев после обыска, прошедшего у него в 2018 году. Амет Сулейманов – гражданский журналист “Крымской солидарности”, страдает хронической ревматической болезнью сердца и другими заболеваниями. Мустафаев – также гражданский журналист “Крымской солидарности” и корреспондент “Граней”. Шукри Сейтумеров – историк, старший научный сотрудник и бывший заведующий отделом охраны памятников Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника.

Всего против жителей Крыма сфабриковано уже десять дел “Хизб ут-тахрир”. По девятому облавы проходили 27 марта прошлого года, привлечены 25 человек.