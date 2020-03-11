Среда, 11 марта 2020

Совет Федерации одобрил пакет путинских поправок в Конституцию. Как сообщает RT, за них проголосовали 160 сенаторов. Воздержались трое, один сенатор проголосовал против.

Далее закон будет передан на рассмотрение региональным парламентам. Он будет счиаться одобренным, если его утвердят две трети региональных парламентов. 14 марта Совет Федерации соберется, чтобы утвердить решения регионов.

Накануне документ приняли во втором чтении. Согласно одной из поправок, предложенной депутатом от “Единой России” Валентиной Терешковой, после вступления в силу новой редакции Конституции президентские сроки обнуляются. Это позволит Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 и 2030 года. Сам Путин, выступая в Госдуме, допустил принятие поправки Терешковой, если ее одобрит Конституционный суд. Как сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, всего ко второму чтению закона было предложено 387 поправок. Из нормы о количестве президентских сроков в Конституции будет убрано слово “подряд”.

Путин не поддержал инициативу депутата от “Единой России” Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Депутат отозвал ее, “учитывая мнение президента”.

Среди других принятых поправок были нормы о Боге, о браке как о союзе мужчины и женщины, статусе русского языка как языка “государствообразующего народа”, федеральных территориях. Отдельно была принята поправка о детях как о “важнейшем приоритете государственной политики”.

По информации РБК, Путин подпишет закон 18 марта, в годовщину аннексии Крыма. Согласно путинским поправкам, после их подписания президент направляет документ в Конституционный суд, который должен не позднее семи дней выдать заключениие об их соответствии главам 1,2 и 9 Конституции. Наконец, если суд не выявит несоответствий, 22 апреля должно состояться всероссийское голосование – если поправки поддержат более 50 процентов участников плебисцита, они вступят в силу.