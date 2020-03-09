Понедельник, 9 марта 2020

На открытии Московской биржи доллар подорожал до 82,45 рубля, евро – до 72,77 рубля. Таким образом, курс евро вырос на 4,94 рубля, курс доллара – на 4,23 рубля.

По состоянию на 10:56 мск курс доллара составляет 71,98 рубля, курс евро – 81,9 рубля.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 11:11 мск снизился на 7,97 процента, индекс РТС – на 12,97 процента.

Как сообщает The Bell, котировки акций российских “голубых фишек” на открытии торгов подешевели на 6-14 процентов. Акции “Газпрома” подешевели на 12,78 процента, “Лукойла” – на 14 процентов, “Роснефти” – на 13,6 процента. “Сбербанк” потерял около 13 процентов стоимости своих акций, ВТБ – 12 процентов, акции “Яндекса” подешевели на 7 процентов. При этом к 10:35 мск падение стабилизировалось: лидируют “Роснефть” (14 процентов), “Лукойл” (11 процентов), “Сургутнефтегаз” (10 процентов), “Татнефть” и “Газпром” (по 9 процентов).

Незадолго до начала торгов ЦБ объявил о начале упреждающей продажи валюты на внутреннем рынке.

Снижение курса рубля связывают с тем, что в понедельник нефть подешевела более чем на треть после выхода России из нефтяной сделки со странами ОПЕК. 10 марта нефть сортов Brent и WTI снова подорожала на 5,1 – 5,8 процента соответственно – на лондонской бирже ICE баррель Brent стоит 36,21 доллара, баррель WTI – 33,06 доллара.