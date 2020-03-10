Вторник, 10 марта 2020

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, сообщает “Коммерсант”. За документ проголосовали 382 депутата, против – 0, воздержались 44 члена нижней палаты.

Ранее Владимир Путин, выступая в Госдуме, допустил принятие поправки об обнулении президентских сроков, если ее одобрит Конституционный суд. Эта поправка позволит Путину остаться у власти до 2036 года.

“В принципе такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона”, – сказал Путин.

Такую поправку к Конституции во вторник внесла в Госдуму депутат от “Единой России” Валентина Терешкова. Госдума поддержала поправку Терешковой. За нее проголосовали 380 депутатов, против – 43, воздержался – один.

Одновременно Путин выступил против продления своего президентского срока по итогам плебисцита 22 апреля. “Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать”, – заявил он.

Кроме того, Путин выступил против отмены ограничения на количество президентских сроков. “Мы еще не все преодолели после развала Советского Союза. Стабильность должна быть в приоритете, когда у страны много проблем. Но общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена”, – сказал он.

Путин не поддержал инициативу депутата от “Единой России” Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму. Депутат отозвал ее, “учитывая мнение президента”.

Днем депутаты приняли во втором члении первый пакет, состоящий из 170 поправок в Конституцию. 424 депутата проголосовали “за”, ни один не воздержался и не проголосовал “против”. Среди принятых поправок – нормы о Боге, о браке как о союзе мужчины и женщине. Отдельно была принята поправка о детях как о “важнейшем приоритете государственной политики”.

По информации РБК, 10-11 марта планируется провести закон о поправках в Конституцию через Госдуму. 11-го числа его рассмотрит Совет Федерации, а 12 марта закон рассмотрят в региональных заксобраниях. Предполагается, что 14 марта СФ утвердит результаты их голосования. 18 марта Владимир Путин подпишет документ.

6 марта Путин заявил, что не возглавит Госсовет, поскольку это, по его мнению, приведет к двоевластию в стране.

Согласно путинским поправкам, после их подписания президент направляет документ в Конституционный суд, который должен не позднее семи дней выдать заключениие об их соответствии главам 1,2 и 9 Конституции. Наконец, если суд не выявит несоответствий, 22 апреля должно состояться всероссийское голосование – если поправки поддержат более 50 процентов участников плебисцита, они вступят в силу.