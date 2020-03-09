Понедельник, 9 марта 2020

Движение “Гражданское общество” либертарианца Михаила Светова подало в московскую мэрию два уведомления о митинге против обнуления президентских сроков. Об этом сообщается в твиттере движения.

Митинг предлагается провести 21 или 22 марта. Заявленное количество участников – до 25 тысяч.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист и муниципальный депутат Илья Азар, еще одно уведомление подали представители комитета кампании “НЕТ” Татьяна Усманова, Мария Кузнецова и Евгений Овчаров. Они намерены провести митинг на Сахарова 21 марта с количеством участников до 50 тысяч человек. Усманова – представительница “Открытой России”, Кузнецова представляет Партию перемен, а Овчаров – глава Команды Егора Жукова (группы сторонников фигуранта “московского дела”), уточняет Интерфакс.

Позже стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин под предлогом борьбы с коронавирусом подписал указ о запрете на срок до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек – таким образом, митинг могут не согласовать.

Сам Азар вместе с бывшим фигурантом “московского дела” Алексеем Миняйло собираются в 19:30 провести около памятника князю Владимиру у Кремля одиночные пикеты “против узурпации власти Владимиром Путиным”. “Приходите и присоединяйтесь к пикетной очереди, если вы в бешенстве и если вам не все равно!” – написал Азар.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении путинские поправки к Конституции. Ключевая поправка предусматривает обнуление президентских сроков после 2024 года, что позволит Путину избираться на пост президента еще два раза.