Понедельник, 9 марта 2020

Президент Путин намерен сохранить свой пост как минимум до 2036 года. Такой вывод напрашивается после того, как он допустил принятие поправки об обнулении президентских сроков, если ее одобрит Конституционный суд. Жизнь в путинской России в который раз напоминает сюжет романа “Москва 2042″, чему ясным свидетельством служит сегодняшнее выступление в Думе первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Именно она призвала российского национального лидера не покидать Кремль в 2024 году во имя стабильности, и он прислушался к ее словам.

События в России давно уже развиваются по канве бессмертного романа писателя Войновича. Бывший агент КГБ в Германии сидит в Кремле. Церковь срослась с чекистским государством до того, что обращенную к Богородице панк-молитву с просьбой прогнать Лешку Букашева, то есть Владимира Владимировича Путина, объявляют кощунством и сажают молящихся девиц. Граждане каждодневно и с видимым удовольствием потребляют вторичный продукт, что в эпоху масс-медиа означает всенародное поедание отборного пропагандистского говна. Однако до сих пор в политической нашей жизни не находил отражения самый фантастический из сюжетных ходов “Москвы 2042″. Лешку Букашева, то есть Владимира Владимировича Путина, еще не запускали в космос.

Сегодня в этом направлении был сделан чрезвычайно важный шаг. Когда на трибуну нижней палаты парламента вышла не кто-нибудь, но первая советская космонавтка, 83-летняя Валентина Терешкова, и задалась вопросом: зачем нам, товарищи, крутить и мудрить? Без Лешки Букашева, то есть без Владимира Владимировича Путина, нам никак не прожить, а потому, чтобы он сохранил свой пост после 2024 года, надо “или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков, или заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией”. В таком духе выступила великая женщина, и это был, что называется, маленький шаг для человека, но огромный – для целой России. Страны литературоцентричной, облекающей в плоть и кровь самые поразительные видения своих романистов, будь то “Бесы” Достоевского, “Москва” Войновича, “Норма” или “День опричника” Сорокина.

Нет, это не значит, что уже завтра Лешку Букашева, то есть Владимира Владимировича Путина, объявив гениалиссимусом, запустят в космос и он там будет загибаться от одиночества и тоски. Проклиная Валентину Терешкову. Напротив, сегодня он делает все для того, чтобы остаться с нами. Сперва учиняет антиконституционный мятеж, нагружая Основной закон намеренно идиотскими поправками и надолго привлекая к этому занятию и истеблишмент, и народ – чтобы все были в замазке. Потом долго морочит голову своим законодателям, так что уже и наиболее подкованные из них, типа Клишаса с Крашенинниковым, не понимают, за что надо голосовать, и даже многомудрый Жириновский не вовремя вылезает со своими предложениями. И только в последний момент, когда и массовка, и серьезные думские деятели сообщают, что согласны буквально на все, включая самороспуск и убиться об стену, в Думу приезжает Путин и разъясняет, как дальше будем жить.

Досрочно, говорит, переизбираться вам не нужно, и депутаты ему аплодируют. Продлевать, говорит, президентские сроки ни к чему, это нехорошо, и депутаты застывают с открытыми ртами. А вот обнулять их после принятия поправки в Конституцию – это, пожалуй, можно, раз уж Валентина Владимировна просит, тем более у нее день рождения был на днях. Но только ежели для сохранения стабильности и с разрешения Валерия Зорькина и его суда – и тут он уходит, и депутаты провожают оратора, повскакав с мест и награждая овацией. И Лешка Букашев, то есть Владимир Владимирович Путин покидает зал заседаний в твердой уверенности, что опять всех завербовал и переиграл, что есть чистая правда. Молодой 71-летний политик, он через четыре года снова пойдет на выборы, уверенный в том, что снова выиграет и дальше будет править огромной страной планетарного масштаба.

Но это все-таки сюжет слишком земной. Не учитывающий космического контекста российской жизни и того обстоятельства, что она уже третий век как минимум подражает литературе. А главное, в антиутопии Войновича слишком многое уже сбылось, чтобы сюжет сам собой мог бы остановиться. Штази в Кремле имеется. Патриарх славит Путина, и еще, по слухам, его подсиживает личный духовник гаранта. Дерьмо гражданами потребляется в неописуемых количествах. Вот уже и Терешкова вышла к микрофонам. Действие решительно движется к финалу, четверка с двойкой до поры меняются местами, и мы уже почти воочию видим Лешку Букашева, то есть Вовку Путина, глядящего на нас сквозь иллюминатор. У него там, во Вселенной, время течет по-своему, а у нас на календаре просматривается год 2042-й.